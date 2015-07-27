'Türkiye üzerinde operasyona izin vermeyiz'

ANKARA

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ekonominin 7 Haziran'dan sonraki performansının sorulması üzerine Şimşek, seçimlerin belirsizlikleri ortadan kaldırmadığını, hatta belirsizliklerde bir miktar artış olduğunu söyledi. Bunun da seçim sonrasına ilişkin olumlu beklentileri başka bahara bıraktığını dile getiren Şimşek, genel anlamda bakıldığında büyümede zayıflamanın devam ettiğini, gelen sinyallerin de bu yönde olduğunu ifade etti.

Şimşek, bunun Türkiye için elbette arzulanan bir senaryo olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son gelişmeler de muhtemelen olumlu yansımayacaktır ama şunun da altını çizmek lazım; piyasalara, ekonomiye yansıması olacak diye, terör örgütlerinin Türkiye üzerinde operasyon yapmasına asla izin veremeyiz. Bence Türkiye'nin son dönemdeki duruşu çok sağlıklı ve doğru bir duruştur. Temel hak ve özgürlükler alanını geliştirmemiz, demokrasinin standartlarını iyileştirmemiz, toplumda kutuplaşmayı azaltmamız lazım ama şiddete ve teröre asla ödün vermememiz, alan açmamamız da lazım."

Şimşek, hükümet kurma çalışmaları ile ilgili olarak da arzularının güçlü bir hükümetin kurulması olduğunu ifade etti.

"Benim popülizme karşı duruşum, ilkeli bir duruştur"

CHP'nin seçimlerin öncesinde gündeme getirdiği ekonomik vaatlerini de değerlendiren Şimşek, ekonomi başlığına ilişkin müzakerelerin henüz başlamadığını bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisinin müzakere heyetinde olmadığını ancak söz konusu heyette ekonomiye ve reform programlarına vakıf olan çok değerli kişilerin bulunduğunu dile getirdi.

Kendisinin popülizme karşı duruşunun, ilkeli bir duruş olduğunu, bunun partilerle bir ilgisi olmadığını dile getiren Şimşek, "Bence önümüzdeki dönemde Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu en önemli risklerden biri siyasi popülizmdir" dedi.

"Fed eninde sonunda faizleri artıracak"

Bakan Şimşek, Fed'in muhtemelen bu senenin eylül ayında faizleri artıracağını söyledi.

Şimşek koalisyon görüşmeleri ile ilgili olarak da "Müzakereler sonuç verir, güçlü bir hükümet kurulursa, yine aşağı yönlü bir miktar revizyon gerekebilir ama çok abartılı olmayacaktır ama belirsizlik yılın ikinci yarısında da devam ederse, 2015'te büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler daha da güç kazanır" şeklinde konuştu.

"Faturayı millete ödetmeyiz"

Bakan Şimşek, memur maaş zamlarına dair de "İmkanları değerlendiririz, elimizden gelenin en iyisini yaparız ama 'seçim belirsizliği var' diye de Türkiye'nin ileride ödeyemeyeceği bir faturayı da millete ödetmeyiz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, özelleştirme politikaları ile ilgili olarak da "Bu sene hedefleri tutturmaya çalışacağız ama muhtemelen, geçmiş birkaç yılda olduğu gibi hedeflerin bir iki katını gerçekleştirmemiz zor olabilir" dedi.