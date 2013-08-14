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Türkiye son 10 yılda gelirini 3'e katladı

Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin, son 10 yılda dolar bazında gelirini 3'e katlayarak yüksek orta gelir grubuna girdiğini belirtti

Türkiye son 10 yılda gelirini 3'e katladı

Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin, son 10 yılda dolar bazında gelirini 3'e katlayarak yüksek orta gelir grubuna girdiğini belirtti

14 Ağustos 2013 Çarşamba 13:28
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Türkiye son 10 yılda gelirini 3'e katladı

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal paylaşım sitelerinde AK Parti hükümetlerince yakalanan başarıların çarpıtıldığına şahit olduğunu belirterek, ekonomik göstergelere ilişkin Twitter hesabı üzerinden bazı rakamları paylaştı.

Bakan Şimşek, reel gayrisafi yurtiçi hasılanın 2003-2012 döneminde yüzde 63 büyüdüğünü kaydederek, sabit fiyatlarla kişi başı milli gelirin de yüzde 45 arttığına işaret etti.

Ülkeler arasında kişi başı milli gelir karşılaştırmalarının nominal dolar cinsinden yapıldığına dikkati çeken Şimşek, "Bu anlamda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, 2002'de 3 bin 500, 2012'de 10 bin 500 dolar. Kaç kat artmış? Ortalama reel büyüme oranı 1923-2002: yüzde 4,5, 2003-2012: yüzde 5,1. Hangisi daha yüksek? Kim yalan atıyor? Türkiye'nin nominal dolar cinsinden milli geliri 1990: 198, 2002: 230, 2012: 786 (milyar dolar) 90'lı yıllar daha mı iyi?" ifadelerini kullandı.

Şimşek, Dünya Bankası kriterlerine göre Türkiye'nin, son 10 yılda dolar bazında gelirini 3'e katlayarak yüksek orta gelir grubuna girdiğinin altını çizerek, yüksek gelir grubuna girmek için eşik değer olan 12 bin 600 dolara da orta vadede ulaşılacağını belirtti.

Türkiye'nin iç/dış borcunun sıfırlandığını iddia etmediklerini ifade eden Şimşek, "Ancak AK Parti hükumetleri ülkemizin IMF'ye borcunu sıfırlamıştır. Türkiye'nin IMF'ye borcu 2002: 23.5 milyar (dolar), 2013: 0 (sıfır) Doğru mu? Yalan mı? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin (kamu) borcunun milli gelire oranı 2002: yüzde 74, 2012: yüzde 36. Devletin borcu artmış mı? Azalmış mı? Kamu net borç stoğunun milli gelire oranı 2002: yüzde 60, 2012: yüzde 17 Devletin borcu artmış mı? Azalmış mı? Her şey yalansa ülkemize küresel yatırımcı gelip elini taşın altına nasıl koyuyor? Küresel firma sayısı 2002: 5 bin 600, 2013: 34 bin" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, "Sabit (reel) fiyatlarla özel sektör yatırımları 1992 = 100 ise 2002 = 95, 2002 = 100 ise 2012 = 254" bilgisini vererek, söz konusu başarıların, son 60 yılın en büyük küresel krizine rağmen sağlandığının altını çizdi.

AK Parti döneminde Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseldiğini, refah düzeyinin arttığını belirten Şimşek, "Ama daha kaydedilecek mesafe ve yapılacak çok reform var.. Bu da bir zaman meselesidir" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 13:28
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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