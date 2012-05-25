Türkiye sınavı başarıyla verdi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2008'den beri dünya büyük bir ekonomik krizle sarsılırken, Türkiye'nin bu dönemde önemli bir sınavdan geçtiğini, kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde bu sınavı başarılı şekilde verdiğini vurguladı.

İçleri kan ağlayarak bunu yapıyorlar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bazı yabancı bankaların Türkiye operasyonlarının değerinin ana yapısının değerini geçmiş durumda olduğunu belirterek şu anda uluslararası bankaların en değerli varlıklarının bir kısmının Türkiye'deki yatırımlarından oluştuğunu, hatta bazılarının acilen nakit ihtiyacı olduğunda önce Türkiye'deki operasyonlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bugünlerde Türk bankacılık sektöründe yabancıların hisse satışlarına ilişkin, ''Bunu buradaki yapılarından memnun olmadıkları için yapmıyorlar. Belki içleri kan ağlıyor bunu yaparken, ama kendi evlerindeki bilanço yapıları ve yeni regülasyon, onları böyle adımlar atmaya zorluyor'' dedi.