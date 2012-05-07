İSTANBUL - Yapı Kredi'nin ana hissedarlarından UniCredit Üst Yöneticisi (CEO) Federico Ghizzoni, Avrupa'daki krizin Türkiye'yi de kaçınılmaz bir şekilde etkilediğini, ancak uzun vadede temel finansal göstergelerin gayet iyi olduğunu, bu ülkedeki yatırımcılar olarak her zaman uzun vadeye odaklandıklarını kaydetti.



Ghizzoni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılının ikinci yarısı ve 2012'nin ilk aylarının dünya ekonomisi için çok büyük zorlukların yaşandığı bir dönem olduğunu, GSYH'nın hemen hemen bütün ülkelerde düştüğünü söyleyerek ''Birtakım ekonomiler seneyi pozitif trendde kapatacaklardır diye düşünüyorum. İtalyan ekonomisi de iyileşme sinyalleri veriyor ve ikinci yarıda toparlanması bekleniyor. Ama GSYH büyümesi, büyük ihtimalle yıl genelinde negatif olacak. Ancak ikinci yarı daha olumlu geçecek'' diye konuştu.

''Türkiye için yüzde 4,4 büyüme bekliyoruz''

Türkiye'nin 2012 yılında yüzde 4,4 büyümesini beklediklerini kaydeden Ghizzoni, 4,4'lük seviyenin şu andaki mevcut makro ekonomik senaryoda çok iyi bir büyüme rakamı olduğunu, bu seviyenin diğer gelişmekte olan ülkelere göre en iyi büyüme performansı beklentilerinden birini oluşturduğunu vurguladı.

S&P'nin not değerlendirmesi...

UniCredit Üst Yöneticisi Ghizzoni, Standard & Poors'un Türkiye'nin kredi notu görünümüne ilişkin kararıyla ilgili de kredi derecelendirme kuruluşlarının genellikle çok tedbirli davrandıklarını ve zaten genelde olumsuz yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Federico Ghizzoni, ''Şahsen ben tabii ki Türkiye'nin notunun düşürülmesi konusunda hemfikir değilim. Ama aynı zamanda şöyle de düşünüyorum; eğer Türkiye enflasyon oranını düşürürse ve cari açığı azaltabilirse o zaman tekrar yatırım yapılabilir nota ulaşacaktır. Evet Türkiye şikayet etmekte haklı. Ama 2013 yılında bence Türkiye'nin notu tekrar yükseltilebilir'' diye konuştu.

''Merkez Bankası'nın düzenlemeleri mantıklı''

Türk bankacılık sektöründeki karlılığa dair ise Ghizzoni, ''2012 yılında Türk bankacılık sektörü, karlılık anlamında 2011'e kıyasla baskı altında olacak. Pazarda net karlılık anlamında bir düşüş bekleniyor. Bunun sebebi Merkez Bankası'nın yaptığı son derece katı düzenlemeler... Ama her halükarda bunlara ihtiyaç vardı ve hepsi de son derece mantıklı düzenlemelerdi.'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'de işten çıkarma olmayacak''

Federico Ghizzoni, ''Kasım 2011'de açıkladığımız sektörel planlamamızda, grup bazında çalışanların sayısında 2015'e kadar yaklaşık 6 bin kişilik veya toplamın yüzde 4'ü oranında Batı Avrupa'da yapılacak kesintiler ile bir tasarrufa gideceğimizi duyurmuştuk. Türkiye'de herhangi bir işten çıkarma planlamıyoruz'' diye konuştu.