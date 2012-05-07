Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye şikayet etmekte haklı

UniCredit Üst Yöneticisi Ghizzoni, S&P'nin Türkiye değerlendirmesi konusunda, "Türkiye şikayet etmekte haklı" dedi.

Türkiye şikayet etmekte haklı

UniCredit Üst Yöneticisi Ghizzoni, S&P'nin Türkiye değerlendirmesi konusunda, "Türkiye şikayet etmekte haklı" dedi.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 14:07
412 Okunma
Türkiye şikayet etmekte haklı
İSTANBUL - Yapı Kredi'nin ana hissedarlarından UniCredit Üst Yöneticisi (CEO) Federico Ghizzoni, Avrupa'daki krizin Türkiye'yi de kaçınılmaz bir şekilde etkilediğini, ancak uzun vadede temel finansal göstergelerin gayet iyi olduğunu, bu ülkedeki yatırımcılar olarak her zaman uzun vadeye odaklandıklarını kaydetti.

Ghizzoni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılının ikinci yarısı ve 2012'nin ilk aylarının dünya ekonomisi için çok büyük zorlukların yaşandığı bir dönem olduğunu, GSYH'nın hemen hemen bütün ülkelerde düştüğünü söyleyerek ''Birtakım ekonomiler seneyi pozitif trendde kapatacaklardır diye düşünüyorum. İtalyan ekonomisi de iyileşme sinyalleri veriyor ve ikinci yarıda toparlanması bekleniyor. Ama GSYH büyümesi, büyük ihtimalle yıl genelinde negatif olacak. Ancak ikinci yarı daha olumlu geçecek'' diye konuştu.

''Türkiye için yüzde 4,4 büyüme bekliyoruz''

Türkiye'nin 2012 yılında yüzde 4,4 büyümesini beklediklerini kaydeden Ghizzoni, 4,4'lük seviyenin şu andaki mevcut makro ekonomik senaryoda çok iyi bir büyüme rakamı olduğunu, bu seviyenin diğer gelişmekte olan ülkelere göre en iyi büyüme performansı beklentilerinden birini oluşturduğunu vurguladı.

S&P'nin not değerlendirmesi...

UniCredit Üst Yöneticisi Ghizzoni, Standard & Poors'un Türkiye'nin kredi notu görünümüne ilişkin kararıyla ilgili de kredi derecelendirme kuruluşlarının genellikle çok tedbirli davrandıklarını ve zaten genelde olumsuz yaklaşım sergilediklerini söyledi.
Federico Ghizzoni, ''Şahsen ben tabii ki Türkiye'nin notunun düşürülmesi konusunda hemfikir değilim. Ama aynı zamanda şöyle de düşünüyorum; eğer Türkiye enflasyon oranını düşürürse ve cari açığı azaltabilirse o zaman tekrar yatırım yapılabilir nota ulaşacaktır. Evet Türkiye şikayet etmekte haklı. Ama 2013 yılında bence Türkiye'nin notu tekrar yükseltilebilir'' diye konuştu.

''Merkez Bankası'nın düzenlemeleri mantıklı''

Türk bankacılık sektöründeki karlılığa dair ise Ghizzoni, ''2012 yılında Türk bankacılık sektörü, karlılık anlamında 2011'e kıyasla baskı altında olacak. Pazarda net karlılık anlamında bir düşüş bekleniyor. Bunun sebebi Merkez Bankası'nın yaptığı son derece katı düzenlemeler... Ama her halükarda bunlara ihtiyaç vardı ve hepsi de son derece mantıklı düzenlemelerdi.'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'de işten çıkarma olmayacak''
Federico Ghizzoni, ''Kasım 2011'de açıkladığımız sektörel planlamamızda, grup bazında çalışanların sayısında 2015'e kadar yaklaşık 6 bin kişilik veya toplamın yüzde 4'ü oranında Batı Avrupa'da yapılacak kesintiler ile bir tasarrufa gideceğimizi duyurmuştuk. Türkiye'de herhangi bir işten çıkarma planlamıyoruz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 06:07
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ