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Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı

Teknik araştırma ve ticari iş birliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret konularının ele alınacağı "Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı" Antalya'da başladı.

Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı

Teknik araştırma ve ticari iş birliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret konularının ele alınacağı "Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı" Antalya'da başladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
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Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı

ANTALYA

Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi, Antalya'da toplandı.

Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı, Antalya'da bir otelde başladı.

Türkiye ve Rusya arasında 2010 yılında imzalanan tarım alanındaki iş birliği anlaşmasından sonra ilk kez gerçekleştirilen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, "Toplantıda, teknik araştırma ve ticari konularda iş birliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret gibi konular ele alınacak." dedi.

Nazlı, tarım üretim alanında bilgi paylaşımı ile tarım alanında karşılıklı mevzuat ve usul işleyişinin ortak paydada buluşturulmasının hedeflendiğini de söyledi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yarın, Türk ve Rus Tarım Bakan Yardımcılarının da katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye-RusyaTürkiye-Rusya Tarım Yürütme KomitesiAntalyaToplantı
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