'Türkiye-Rusya ilişkilerinde altın yıl: 2017'

İSTANBUL

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türk hazır giyim sektörü için Rusya'nın en önemli pazarlar arasında yer aldığını ve 2013 yılında bu ülkeye 413 milyon dolarlık hazır giyim ihracatının bulunduğunu söyledi.

Tanrıverdi, Rusya’daki ekonomik problemler ve rubledeki değer kaybı nedeniyle 2014 ve 2015’te bu pazarda ciddi bir kan kaybı olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl Rusya’ya ihracatımız 204 milyon dolara kadar geriledi. Kasım ayındaki uçak krizi nedeniyle kaybımız bu yılın ilk 6 ayında da artarak sürdü. Son iki yılda zaten büyük ölçüde daralan Rusya pazarında 2016’nın ilk 6 ayında yüzde 50’ye yakın gerileme yaşadık. Rusya’da birçok firmamız kapandı, bazı şirketlerimiz devredildi, yani tam bir psikolojik geri çekilme oldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 9 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen zirveyle bu psikolojik geri çekilme döneminin kapandığını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"İki büyük komşu olan Türkiye ve Rusya’nın birbirlerine ihtiyacı var. Yaşanan sancılı süreçte iki ülkenin de bu gerçeği gördüğünü düşünüyorum. Yılın son çeyreğinden itibaren Rusya pazarında yeniden yükselişe geçeceğimizi öngörüyorum. Türk hazır giyim sektörünün adaptasyon gücü çok yüksek. İlişkilerde yaşanan olumlu atmosferle birlikte hızlı bir şekilde daha önceki yıllardaki kaybımızı telafi edebiliriz. Ancak eski günlere dönebilmemiz için Rusya ekonomisinin canlanması gerekiyor. Ben 2017 itibarıyla bu canlanmanın başlayacağını umuyorum. Bu genişlemeye paralel olarak 2017’nin Türkiye-Rusya ilişkilerinde altın yıl olmasını bekliyorum."

"Katkı 2016'nın son çeyreğinde yüzde 20 civarında olacak"

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi gerginliğin bitmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Beklentileri gerçekçi tutmakta fayda var. Rusya ekonomisinin kendi sıkıntıları var. Petrol fiyatlarının 40-50 dolarlarda olması Rusya ekonomisini bertaraf ediyor." dedi.

Rusya ekonomisinin düzelmesi için petrol fiyatlarının 80 dolar civarında olması gerektiğine işaret eden Eyyüpkoca,"Rusya ile ilişkilerin düzelmesinin bize katkısı 2016'nın son çeyreğinde yüzde 20 civarında olacak. Bu katkı eylül itibarıyla başlar, yıl sonuna kadar devam eder. 2017'nin ilk çeyreğinde ise bu artışın üzerine yüzde 20 civarında bir artış daha gelir. Ondan sonraki süreçte 2017'nin ikinci yarısından itibaren ivmenin ciddi anlamda yukarıya döneceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.