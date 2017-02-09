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"Türkiye referandumla yeni bir sürece girecek"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 2017 yılına ciddi bir atılımla başlayan Türkiye'nin referandumla beraber yeni bir sürece gireceğini söyledi.

"Türkiye referandumla yeni bir sürece girecek"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 2017 yılına ciddi bir atılımla başlayan Türkiye'nin referandumla beraber yeni bir sürece gireceğini söyledi.

09 Şubat 2017 Perşembe 15:16
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"Türkiye referandumla yeni bir sürece girecek"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği AA Finans Haberleri Terminali'nden canlı yayınlanan Finans Masası'nın konuğu oldu.

2016'nın en önemli olayı olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve milletin ferasetiyle önlendiğini anımsatan Vardan, halkın demokrasi ve ekonomisini korumasının dünyaya örnek bir hadise olarak tarihe yazıldığını ifade etti.

Ümitle başladıkları yeni yılda referandumla beraber Türkiye'nin yeni bir sürece gireceğini aktaran Vardan, şunları kaydetti: 

"80 milyonluk bir nüfusa sahibiz. 3 milyon da misafirimiz var. Bizim bu potansiyelimizi kullanmamız lazım. İstihdamın önünü açacak yatırımlara devam etmeliyiz. Bunu yapabilmek için sistemle ilgili daha önceden gelen problemlerin çözülmesi lazım. Bu nedenle 2017 ülkemiz adına çok önemli bir yıl. Ciddi bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getiriyor. Daha önce hükümetler kurulamadığı zaman biz iş adamları olarak iş yapamaz hale geldik.

Referandumun sağlayacağı imkanla önümüzdeki yıllarda hükümet kurulamama ya da idare edilememe gibi kayıp yıllar yaşamayacağız. O zaman öngörülebilir bir ortamda iş yapabilir hale geleceğiz. Bizim açımızdan referandum sürecinin önemi burada yer alıyor. Halkımızın da bunları iyi okuyarak ülkemizin menfaatine olacak bir tercihte bulunacağını ümit ediyoruz."

"Belirsiz bir durumla karşı karşıyayız" 

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarının piyasaları nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Vardan, şu an belirsiz bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Türkiye'nin ihraç ürünlerinin yüzde 90'ından fazlasının endüstriyel ürünlerden oluştuğunu ve bunların yarısının AB'ye gidiyorsa onların ihtiyaçlarına hitap edildiğini gösterdiğini aktaran Vardan, Türkiye'nin son 15 yıldır değişik pazarlara değişik ürün gruplarıyla girme çabasında olduğunu aktardı.

Vardan, Afrika pazarının önemli bir alan olduğunu anlatarak, "(Afrika'ya) 1-1,5 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 11 milyar doları geçti. Bu fırsat devam ediyor. Trump eğer milleti dövmeye kalkarsa, öbürleri başka birileriyle çalışacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DEİKFETÖ
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