Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ ihracat şampiyonu

ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2011 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde birinciliği Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ aldı.



TİM tarafından Rixos Otel'de düzenlenen ''2011 Türkiye İhracat Şampiyonları Ödül Töreni''ne, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan katıldı.



TİM Başkanı Büyükekşi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye girişimcisinin ve ihracatçısının öncelikli ihtiyacının, siyasi ve iktisadi istikrar ortamının yarattığı cesaret olduğunu vurgulayarak, cesaretin yaratılan istikrar ortamında arttığını söyledi.



Türkiye'nin proaktif ihracatçılarının, dünyadaki olumsuz ekonomik konjonktüre rağmen, büyük başarılara imza attığına dikkati çeken Büyükekşi, ''2011 yılında gerçekleştirdiğimiz 135 milyar dolarlık ihracat rekoru bunun en güzel kanıtı'' dedi.



Büyükekşi, 55 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, stratejik bir karar noktasından yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:



''Biz 2023 Türkiye İhracat Stratejisi projesinde, ülke ölçeğinde 22 stratejik hedef, 105 ölçüt ve 60 eylemden oluşan Türkiye Strateji Haritası ve Performans Programı'nı oluşturduk. Türkiye'nin ihracat vizyonunu, 3 aşamada dörder yıllık vizyonlar ile 'atılım', 'yatırım' ve 'liderlik' şeklinde dönemlere ayırdık. Projemizle, ihracata dayalı büyüme için tüm sektörlerimizin topyekün atılımını planladık. Ülkemizin ve sektörlerimizin ihracat strateji haritalarını çıkardık. '2023 Türkiye İhracat Stratejisi' proje çalışmamızı tamamladıktan sonra, 30 Aralık 2010 tarihinde projemizi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunduk. Projemiz, 24 Mart 2011 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde kamuoyuna açıklandı. Sayın Başbakanımız projemizin bir kamu projesi haline getirilmesi talimatını verdi.



Çalışmanın önümüzdeki günlerde Yüksek Planlama Kurulu gündemine alınmasını bekliyoruz.''



-İhracat hedefleri-



Büyükekşi, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi'nin, Türkiye'nin geleceği adına alınmış, önemli bir karar olduğunu ifade ederek, bu stratejiyle, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat, 1,1 trilyon dolar dış ticaret, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay hedeflediklerini bildirdi.



Mehmet Büyükekşi, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısını 29'a, 1 milyar dolardan fazla ihracat yapan firma sayısını da 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi.



Başbakan Erdoğan'ın öncülüğünde ihracatta, tasarımda, inovasyonda, Ar-Ge'de, markada ve değer yaratmada liderliğe yükseleceklerini belirten Büyükekşi, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin, kalitede, markada, tasarımda ve teknolojide aranan isimler olacağını ifade etti.



-2011 yılı ihracat şampiyonları-



Daha sonra, törende, ihracat şampiyonu ilk 10 şirket ve sektör birincileri, ödüllerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Sektörler bazında ikinci ve üçüncülük ödüllerini ise Bakan Çağlayan verdi.



En yüksek ihracat rakamına ulaşan şirket Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ olurken, bu şirketi Ford otomotiv AŞ, Oyak Renault Otomotiv AŞ, Vestel Dış Ticaret AŞ, Tofaş Türk Otomobil AŞ, Arçelik AŞ, Toyota otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar AŞ, İçdaş Çelik Sanayi AŞ takip etti.

