Türkiye önemli rol oynuyor

ABD Enerji Bakan Yardımcısı Daniel Poneman, ''ABD ile Türkiye arasında, en yakın tarihli ve en umut verici işbirliğinin enerji verimliliği konusunda'' olduğunu söyledi.

Poneman, Washington'da Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 31. yıllık konferansında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Barack Obama'nın göreve geldikten hemen sonraki Türkiye ziyaretinde, Türk-Amerikan ilişkilerine dair ortaya koyduğu vizyonun hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

Türk-Amerikan ilişkilerinin temel direğini güvenlik alanının oluşturduğunu belirten Poneman, iki ülkenin NATO bünyesindeki güçlü bağlarına işaret ederek, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrara katkıda bulunduklarını, terör ve diğer tehditlerle mücadelede aralarındaki işbirliğini artırdıklarını kaydetti.

Poneman, Türkiye'nin, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili meselenin çözümünü amaçlayan diplomatik çabalara çok önemli katkılar sağladığına değinerek, İstanbul'da İran ile P5 1 ülkeleri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Türkiye ve ABD'nin, güvenliğin ötesinde, ekonomi de dahil olmak üzere birçok alanda zengin ve gittikçe gelişen ilişkilerinin olduğunu ifade eden Poneman, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi adına önemli atılımlar kaydettiklerini, iki ülke arasındaki ikili ticaretin geçen yıl rekor seviyelere ulaştığını ve bu seviyeyi daha da artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Poneman, güvenlik ve ekonomi alanları Türkiye ve ABD arasındaki ortaklığın sütunlarıyken, enerji alanının da iki ülkenin hem güvenliğini hem de refahını etkileyen kavşak noktasında yer aldığını belirtti.

İki ülkenin de enerji alanında, fosil kaynaklara bağımlılık, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve giderek artan iklim değişikliği tehdidiyle mücadele gibi ortak zorlu konularla yüzleştiğine işaret eden Poneman, ancak bu zorlukların beraberinde fırsatlar da getirdiğini kaydetti.

Bu bağlamda, bu konuları ele almada Türkiye ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Poneman, "en yakın tarihli ve en umut verici işbirliklerinin enerji verimliliği üzerinde olduğunu" söyledi ve bu konudaki ''Sıfıra Yakın Bölge'' projesinden bahsetti. Poneman, Türkiye'nin bu projeyle, ülke genelinde giderek artan sayıdaki şirketlerinin enerji taleplerini önemli şekilde azaltma yönünde kazanımlar elde edeceğini belirterek, projenin hem iki ülke hem de iki ülke şirketleri için ''kazan-kazan'' durumu yaratacağını vurguladı.

Enerji güvenliğinin önemine de dikkati çeken Poneman, ''Türkiye'nin enerji güvenliğinin sağlanmasının başarılmasında oynadığı çok önemli role'' işaret etti. Poneman, Avrupa'ya giden enerji akışının hayati kavşak noktasındaki bir ülke olarak Türkiye için, bu rolün aslında kaçınılmaz olduğunu belirterek, Türkiye'nin, bir yandan kendi ekonomisini güçlendirip kendi halkının ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda petrol ve gaz kaynaklarının bölgedeki tüketicilere ulaştırılmasında stratejik transit ülke olarak gelişimine tanıklık ettiklerini kaydetti.

Poneman, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi ilk ortaya çıktığında birçok kişinin bunun yapılamayacağını söylediğini ama bu boru hattının hayata geçtiğini hatırlatarak, 'Bu tesadüf eseri olmadı, vizyon sayesinde oldu, hükümetler, şirketler bunun olabileceğini gördü'' dedi. Güney enerji koridoru gaz boru hatları konusunda da önemli gelişmelere tanık olduklarını dile getiren Poneman, bu hatların önemine ve ABD'nin bu projeye yönelik desteğine değindi.

Poneman, ''Güney enerji koridoru gaz boru hatları, ihraç rotalarını ve kaynakları çeşitlendirerek ve daha rekabetçi bir Avrupa gaz piyasası yaratarak, bölgede ekonomik büyümeyi artırma potansiyeli taşıyor'' dedi.

Ayrıca, bu alanda Karadeniz'deki çalışmaların da verimli bir keşifle sonuçlanması halinde, Türkiye ve bölgesel enerji güvenliğine destek sağlayabilecek bir gelişme olduğunu ifade etti.

Öte yandan, temiz enerji konusunda gelecek on yıllarda ''patlama yaşanmasının beklendiğine'' işaret eden Poneman, Türkiye'nin de bu fırsattan çok iyi yararlanma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Poneman, Türkiye'nin 2023 yılına kadar enerji tedariklerinin yüzde 30'unun yenilenebilir enerjiden sağlamaya dair taahhüdünün ''gerçekten övülmeye layık'' olduğunu ifade ederek, ABD olarak Türkiye ile bu alanda yatırım ve işbirliğinin desteklenmesinde birlikte çalışmaktan heyecan duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin nükleer enerjiye yönelik hedeflerine de değinen Poneman, Japonya'daki Fukuşima nükleer santralindeki sızıntıyı hatırlatarak, bundan herkesin ders çıkarması gerektiğini ve nükleer enerjide ''güvenliğin'' çok önemli olduğunu kaydetti. Poneman, bu konuda da Türkiye ile birlikte çalışmayı istediklerini dile getirdi.

Poneman, nükleer yayılma ile mücadelede de Türkiye'nin özgün ve çok önemli bir konumda olduğunu hatırlatarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da nükleer güvenlik zirvelerinde çok önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Konuşmasında, kendisinin Türkiye'yi ziyareti sırasında yaşadığı özel anısını da paylaşan Poneman, ''Enerji Bakan Yardımcılığı görevim süresince, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesini ziyaret ettiğimdeki kadar duygusal bir an yaşamadım, orada, onun hala Türk halkına ilham verdiği tutku, bağlılık ve adanmışlığı gördüm'' diye konuştu.



