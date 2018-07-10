Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı yüzde 86,7 arttı

Türkiye'nin 2017 yaş üzüm ihracatının önceki yıla göre yüzde 86,7 artarak 196 milyon dolara çıktığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan superior seedless cinsi üzüm ihracatı yarın başlayacak.

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı 2016'da 105 milyon dolar olarak gerçekleşirken bu rakam 2017'de yüzde 86,7 artarak 196 milyon dolara ulaştı.

Yaş üzüm ihracatında ilk sırayı sultani üzüm aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, superior seedless türü ile ihraç pazarına 15-20 gün önce ulaşma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Superior seedless üzümünün, sultani üzüme göre şeker oranının daha düşük olduğunu vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Superior üzümü mayhoş tadıyla özellikle şeker hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir üzüm çeşidi. Şekeri düzenlemede faydalı, düşük şeker oranıyla şeker hastalarına fayda sağlıyor. Bu yıl ürünün rekoltesi ve kalitesi ihracat için gayet uygun. İhracatta Rusya ana pazarımız olacak. Yıl sonunda ihracatta 10 milyon doları aşmayı hedefliyoruz."