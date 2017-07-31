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Türkiye'nin turizm geliri yüzde 8,7 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu.

Türkiye'nin turizm geliri yüzde 8,7 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:49
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Türkiye'nin turizm geliri yüzde 8,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı ve 5 milyar 413 milyon 48 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 442 milyon 643 bin dolarını kişisel harcamalar, 970 milyon 405 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başına ortalama harcama 611 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 570 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 845 dolar olarak gerçekleşti. 

Ziyaretçi sayısı yüzde 18,3 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak 8 milyon 863 bin 391 kişi oldu. Bunların yüzde 86,6'sını yabancılar, yüzde 13,4'ünü ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 386 milyon 362 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 125 milyon 951 bin doları kişisel, 260 milyon 411 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu. 

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 2 milyon 294 bin 588 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 604 dolar olarak gerçekleşti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikTürkiyenin Turizm GeliriTurizm
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