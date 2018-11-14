Türkiye'nin tasarım gücü dünyaya tanıtılacak

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine, katma değeri yüksek ürünlerin ihracat içindeki payının artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Tasarımı katma değerli ihracatın kilit unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Pekcan, firmaları bu alanda daha ileriye taşıyabilmek için Ticaret Bakanlığının sağladığı desteklerle çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.

Pekcan, Türk tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve tasarım odaklı ihracatı geliştirmek amacıyla 16-18 Kasım'da Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) etkinliklerinin düzenleneceğini belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz etkinlikte, tasarımla işlevselliğin buluştuğu ürünler ve onları hayata geçiren tasarımcılarla Türkiye'nin tasarım gücünü dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın tasarımla buluşmalarına olanak sağlanacak"

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Bakanlığın destekleriyle tasarımcıyla sanayicinin buluşacağı Türkiye Tasarım Haftası çatısı altında, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri"nin de sahiplerini bulacağına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

"İlgili tüm paydaşların bir araya geleceği bu etkinlikte, dünyaca ünlü tasarımcıların katılımıyla zenginleştirilecek söyleşiler gerçekleştirilecek. Endüstriyel ve moda tasarımının önemi ve nasıl hayata geçirileceği konuları ele alınacak, tasarımın ekonomideki rolüne dikkat çekilecek. Söz konusu etkinlikte ayrıca sergiler, atölyeler ve tüm İstanbul'a yayılacak çeşitlilikteki etkinliklerle genç tasarımcılarımızın kendilerini tanıtmalarına ve vatandaşlarımızın tasarımla buluşmalarına olanak sağlanacak."

"Tasarım ekosisteminin oyuncuları bir araya gelecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de etkinlikte endüstriyel tasarım, moda tasarımı, görsel iletişim tasarımı başta olmak üzere birbirinden zengin içeriklerin yer alacağını söyledi.

Türkiye'de tasarım kültürü oluşturmayı ve ülkenin tasarım gücünü dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Gülle, "Tasarım ekosisteminin tüm oyuncularının bir araya geleceği etkinlikte, endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına kadar birçok tasarım disiplini, geniş bir yelpazede ele alınacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ödüllü tasarımcılar Türkiye'ye geliyor

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM tarafından tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye'deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğin bu yılki ana teması "Tasarım Ekosistemi" olacak.

Geçmiş yıllarda dünyaca ünlü isimleri ağırlayan etkinlik, bu yıl da dünyaya yön veren tasarım trendlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 3 gün sürecek organizasyon kapsamında, Türk tasarımı, tasarım-ekonomi ilişkisi, küçük ve büyük endüstrilerde tasarım ve üretim, girişimcilik, zanaatkarlık, endüstriyel tasarım, lüks tasarım, görsel iletişim tasarımı ve moda tasarımı gibi konular ayrıntılı olarak işlenecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını, kullanıcı odaklı tasarımlarıyla yeni nesil teknolojileri harmanlayan ödüllü İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert yapacak. 3 boyutlu yazıcıyla üretilen ilk tekerlekli sandalyenin tasarımcısı olan Hubert, çalışmalarında yeni nesil teknolojileri sıklıkla kullanıyor. Hubert'in imzası, BMW, Nike, Pepsi, Samsung, Herman Miller gibi markaların tasarımlarında yer alıyor.

Öne çıkan bir diğer isim de ünlü ürün tasarım şirketi Lumium'un Üst Yöneticisi Srini Srinivasan olacak. Dünya Tasarım Örgütünün 2017'den 2019'a kadar dönem başkanlığını yürüten Srinivasan, telekom ve kablosuz etki alanlarında dünya standartlarını ve ödüllü ürünleri ortaya koyan çok kültürlü ve multidisipliner ürün tasarım ekiplerini yönetmişti.