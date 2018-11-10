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'Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi yeşil teknoloji'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Önümüzde bir fırsat var, bu yeşil teknoloji. İklim değişikliğini fırsat olarak görüp zenginleşme aracı olarak kullanmak gerekiyor." dedi.

'Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi yeşil teknoloji'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Önümüzde bir fırsat var, bu yeşil teknoloji. İklim değişikliğini fırsat olarak görüp zenginleşme aracı olarak kullanmak gerekiyor." dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:21
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'Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi yeşil teknoloji'

İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi yeşil teknoloji. İklim değişikliğini bir tehdit olarak değil de bir fırsat olarak görüp zenginleşme aracı olarak kullanmak gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Birpınar, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde "Çevre ve İklim Değişikliği" konulu bir konferans verdi.

Çevre konusunda Türkiye'nin ilerlemesi gerektiğini ifade eden Birpınar, özellikle İstanbul'da çevre ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Birpınar, 70-80 yıl öncesine bakıldığında İstanbul'un yeşil oranının daha fazla olduğunu belirterek, "1930'larda İstanbul'a baktığımız zaman insanların yaşadığı yerlerdeki yeşil oranı yüzde 25,4. Yani her 4 metrekareden bir metrekaresini yeşil bırakmış Osmanlı. Yıl 1994, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a belediye başkanı olduğu dönemde nüfus 10 milyona çıkmış, Osmanlı'dan devraldığımız, insanların yaşadıkları yerlerde yeşil alan yüzde 1,5'e düşmüş, yani 25,4'ten yüzde 1,5'e düşmüş. Sonrasında yeşillendirme çalışmaları başlamış, bu rakam da yüzde 2,5'e çıkarılmış."

Şehirlerde insanların yaşadıkları yerlerde yeşillendirmenin dünya standartlarının altında olduğunu ancak standardı yakalamak için çalışıldığını vurgulayan Birpınar, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde millet bahçeleri yapmak için çalışıyoruz. Bunlar yapıldığında dünya standartlarına ulaşacağız. Yeşil parkların içerisinde yürüyüş yollarının, ağaçların olduğu yerler olması lazım. Biz, parkların içerisine de bir şeyler inşa ediyoruz, betonsuz yapamıyoruz, bir beton hastalığı var ve devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul gibi büyük şehirlerde çöplerin toplanması konusunda önemli mesafelerin katedildiğini dile getiren Birpınar, Sıfır Atık Projesi'nin önemli olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında da bunu uyguladıklarını, tüm Türkiye'ye de yaymak istediklerini vurguladı.

"Önümüzde bir fırsat var, bunun adı yeşil teknoloji"

Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin tarihte dünyada gerçekleşen birçok devrimden, dönüşümden mahrum kaldığını, bilgi teknolojileri alanında gerçekleşen devrimlerden de sağ-sol, terör olayları gibi meseleler yüzünden uzak kaldığını ancak son yıllarda bir toparlanma olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat olduğunu belirten Birpınar, şunları aktardı:

"Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi yeşil teknoloji. Türkiye bundan ne kadar faydalanır? İklim değişikliğini bir tehdit olarak değil de bir fırsat olarak görüp zenginleşme aracı olarak kullanmak gerekiyor. Dünyada şu anda fosil yakıtların bırakılması ve yenilenebilir enerji üretilmesi gündemde, elektrikli araçlar gibi şeyler yeşil teknolojinin ürünleri. Bunlarla zenginleşelim diye bir uğraş var. Türkiye, bunun ne kadar içinde olacak, ne kadar gelişecek, ne kadar bu ürünleri dünyaya satıp yani iklim değişikliği meselesini tehditten fırsata çevirecek ve zenginleşecek ona bakmamız lazım."

Yenilebilir enerjinin Türkiye'ye yayılması ve daha çok kullanılması gerektiğini kaydeden Birpınar, yeşil teknoloji alanında da çalışmaların artması gerektiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da teknopark kurmak gibi bir hayalinin de olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çevre Ve şehircilikProf. Dr. Mehmet Emin Birpınar
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