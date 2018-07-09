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Türkiye'nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin makine ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin makine ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:57
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Türkiye'nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi

İSTANBUL 

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in ilk yarısında makine sektörünün toplam ihracatının 8,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Makine ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydettiğini vurgulayan Karavelioğlu, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatın ortalama yüzde 20 büyüdüğünü, Rusya ve Romanya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 51'lik artış sağlandığını belirtti.

Karavelioğlu, dünya ekonomisindeki durgunluğun sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmekte olduğu kanısının öncelikle üretim yatırımlarına hız kazandırdığını, üretimin ana unsuru olan makinelerin imalatçılarının da bu sevindirici gelişmeden payını aldığını kaydetti.

Makinede üretim ve fiyatların diğer bütün mallardan fazla arttığını, yatırımların yavaşladığı veya askıya alındığı dönemdeki kayıpların telafi edildiğini, dünya makine ticaretinin yüzde 10 büyüdüğünü aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ar-Ge ve kalite yatırımlarımızı tamamlayıp üretim sürecine dahil ettik. Türk makineleri 5 yıl önceye göre çok daha rekabetçi ve verimli hale geldi. Kurumsallaşma çalışmalarımız ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz de dünyanın her yerinden makine kullanıcılarının, imalatçımızın sağladığı ilerlemeyi fark etmesini sağladı. Bugün ihracat artış hızımız bütün ülkelerin üzerinde. İhracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat artışımız yüzde 20'li seviyelere ulaşırken, Rusya ve Romanya'ya ihracatımızda yüzde 50 düzeyinde bir artış sağlandığı görüyoruz. Hollanda ve Özbekistan pazarlarındaki artış ise yüzde 70 seviyesinde."

"Hedef, toplam ihracattan yüzde 15-20 pay almak"

Karavelioğlu, ilk 5 ürün grubu içerisinde en büyük ihracat artışının yüzde 29 ile inşaat makineleri, yüzde 28 ile de pompa ve kompresörlerde kaydedildiğini belirterek, ilk yarıda yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinin ise yüzde 35 artışla alt sektörler bazında en fazla ihracatını geliştiren ürün grubu olduğunu bildirdi.

Yıl sonu ihracat hedeflerinin 18 milyar dolar olduğunu anımsatan Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Klima ve soğutma makinelerinde 1 milyar doların aşıldığı yılın ilk yarısında makine ve aksamlarının toplam ihracatı 8,3 milyar dolara ulaştı. Bizim 2023 hedefimiz, makine ihracatımızın toplam ihracatımız içindeki payını, ileri ülkelerde olduğu üzere yüzde 15-20 bandına yerleştirmektir. Gelirinin büyük kısmını makineden, yani teknolojiden sağlayacak Türkiye'nin rekabet gücü, diğer ülkeler için dikkat çekici bir hale gelir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIhracat
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