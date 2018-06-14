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Türkiye'nin ilk metro ihracatı için geri sayım

Ulaşıma elektrikli çözümler sunan Bozankaya, ilk metro ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Firmanın Bangkok metrosu için ürettiği ve Tayland'a göndereceği ilk trenler için tören yapılacak.

Türkiye'nin ilk metro ihracatı için geri sayım

Ulaşıma elektrikli çözümler sunan Bozankaya, ilk metro ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Firmanın Bangkok metrosu için ürettiği ve Tayland'a göndereceği ilk trenler için tören yapılacak.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:25
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Türkiye'nin ilk metro ihracatı için geri sayım

Ankara merkezli şirket, Bangkok metrosu için ürettiği 22 trenin Tayland'a ihraç edilmesiyle Türkiye'ye 50 milyon avrodan fazla döviz kazandıracak. 19 Haziran'da şirketin Ankara'daki fabrikasında Bangkok'tan yetkililerin de katılımıyla ilk trenlerin fabrika çıkışı dolayısıyla tören gerçekleştirilecek.

Bozankaya, 2016'da Siemens konsorsiyumuyla kazandığı Bangkok Green Line Metro Projesi için metro üretimi gerçekleştirerek ihraç eden ilk Türk firması olacak. Tayland'daki BTS şirketine, Siemens konsorsiyumuyla 22 metro treni üreten Bozankaya, bu ülkede metro ulaşımı konusunda faaliyet gösteren ikinci firma MRT'nin metro trenlerinin şase üretimini de gerçekleştirerek Türkiye'ye 22 milyon avro ilave döviz getirecek.

Bangkok'ta söz konusu trenlerin kullanılacağı metronun açılışı 5 Aralık'ta yapılacak. BTS ve MRT'ye tren satışlarıyla Türkiye'nin Tayland'a gerçekleştirdiği ihracatta da önemli miktarda artış gerçekleşmesi bekleniyor. Metronun bakımı için Türkiye'den yedek parça talebi de ihracata ek katkı sağlayacak. Projenin, bundan sonraki metro projelerinde Türk firmaları için referans olacağı belirtiliyor.

Raylı sistemlerde Bozankaya imzası

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raylı sistem sektöründe bir Ar-Ge ve danışmanlık firması olarak kurulduklarını, şirketin büyük iş ortaklarına hizmet verdiğini ve dünyada 3 bine yakın raylı sistem aracında imzalarının bulunduğunu söyledi.

Günay, Avrupa'da Bergen, Potsdam, Bochum, Mainz, Graz, Lyon, Paris'in de aralarında olduğu şehirlerde, ABD'de ise Portland, Salt Lake City, San Diego, Houston, Charlotte, Norfolk ve Atlanta gibi yerlerde kullanılan raylı sistem araçları için paslanmaz çelik ve alüminyum tramvay gövde imalatı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Global pazarları düşündüğünüzde Bozankaya'nın deneyimi çok ileride. Bu bilgi birikimimizi ve Ar-Ge yeteneğimizi en üst düzey teknolojiyle donatıp hem kaliteli hem de dayanıklı Türk markası metro araçlarını üretme hedefimizde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Siemens Mobility ile yüzde 50-50 ortaklıkla aldığımız Bangkok Green Line Metro Projesi bu deneyimimizin sonucunda gerçekleşen bir proje olacak. Araçların tasarımının bir bölümüne ek olarak tüm üretim, test ve devreye alma işlemlerini üstlendiğimiz proje, dünyaca bilinen adıyla Bangkok Skytrain hattında hizmet verecek 22 metro setinin her biri dört vagondan oluşuyor ve tek seferde bin 596 yolcu taşıyabiliyor. Bu projeye ek olarak 105 metro vagonundan oluşan ikinci Bangkok projemiz Blue Line Metro Projesi'nde de aynı şekilde yer alıyoruz. Türkiye'de üretim yapan, elektrikli otobüs, tramvay ve metro gibi birçok araç tasarlayıp üretebilen ve Ar-Ge'sini Türk mühendislerle gerçekleştiren bir sanayi şirketi olarak Tayland'a bu büyüklükte bir ihracat gerçekleştirmekten dolayı gurur duyuyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBangkok Metrosu
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