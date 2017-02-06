Türkiye'nin 'haritacısı' gözünü dünyaya dikti

Sokak sokak Türkiye'nin haritasını çıkaran, Google ve Yandex gibi dünya devlerine de harita sağlayan yerli sermayeli yazılımcı Başarsoft, küresel marka haline gelmek için stratejik iş ortaklıkları yapmayı hedefliyor.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı, yaptığı açıklamada, Başarsoft'un hedefinin çalışan, sürdürülebilir sistemler kurarak dışa bağımlılığı en aza indirmek olduğunu söyledi. Dabanlı, "Şirketimizin cirosunun yüzde 90'ı bize ait katma değerli ürün ve servislerden geliyor. Türkiye’deki hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Sıra ülkemizin yazılımdaki başarısını dünyaya taşımaya geldi." dedi.

Başlangıçta Google ve Yandex'in Türkiye'deki haritaları yabancı şirketlerden temin etmeye çalıştığını ancak daha sonra kendileriyle çalışmaya başladıklarını belirten Dabanlı, Türkiye'deki mahalle ve köylerin tamamını kapsayan Başarsoft haritalarında 10 milyondan fazla kapı numarası, 400'ün üzerinde farklı kategoride yaklaşık 2,5 milyon yer bilgisi, 4 milyondan fazla bağlantı bilgisiyle 770 bin kilometre yol yer aldığını anlattı. Dabanlı, "Haritalama konusunda Batı'nın gerisinde değiliz. Hatta bu işe sonradan girdiğimiz için bize göre 15-20 yıl öncesinin yöntemlerini kullanan ve maliyetler yüzünden teknoloji güncellemesinde yavaş kalan yabancı rakiplerimizden daha avantajlıyız. Bizim sistemlerimiz çok daha hızlı, kolay ve ulaşılabilir. Bu yüzden yurt dışındaki iş fırsatlarını kesinlikle değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Yavaş yavaş dünyaya yayılıyoruz"

Dabanlı, özellikle afet yönetimi, akıllı şebeke ve şehirler alanında küresel marka haline gelmek için stratejik iş ortaklıkları yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İlk yurt dışı projelerinin Medine Belediyesi için yaptıkları uçtan uca haritalama işi olduğunu hatırlatan Dabanlı, "Yavaş yavaş dünyaya yayılıyoruz. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 15'ini yurt dışından elde ediyoruz. Üç yıl içinde bunu yüzde 50'ye çıkartmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dabanlı, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Irak gibi ülkelerdeki çalışmalara ek olarak ABD, Avrupa, Balkanlar, Fas, Güney Afrika ve bazı Körfez ülkelerinde proje bazlı ortaklar edindiklerini söyledi. Dabanlı, "Bu sene ABD'de ofis açıyoruz, Genel Müdürümüz Alim Küçükpehlivan şu an orada. Dünyada belirli bir seviyeye gelebilmek için Silikon Vadisi'nde yer almanız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.