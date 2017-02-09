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Türkiye'nin fiber optik ağı, karayolu ağını 4'e katladı

Yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisinden yararlanmak için hızlandırılan altyapı çalışmaları kapsamında fiber optik ağı 284 bin 44 kilometreye ulaştı.

Türkiye'nin fiber optik ağı, karayolu ağını 4'e katladı

Yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisinden yararlanmak için hızlandırılan altyapı çalışmaları kapsamında fiber optik ağı 284 bin 44 kilometreye ulaştı.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:42
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Türkiye'nin fiber optik ağı, karayolu ağını 4'e katladı

Yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisi için hızlandırılan çalışmalar sonucu 284 bin 44 kilometreye ulaşan fiber altyapı uzunluğu, 67 bin 161 kilometrelik karayolu ağının yaklaşık 4 katına ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’de 16 Kasım 2016 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 615 işletmeciye 994 yetkilendirme yapıldı.

Türkiye'nin 1 Nisan 2016 itibarıyla geçtiği 4,5G'de hizmetlerin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımları, yoğun bir şekilde işletmeciler tarafından yapılmaya devam ediyor.

2015'in üçüncü çeyreğinde 261 bin 337 kilometre olan fiber uzunluk, geçen yılın aynı döneminde yüzde 9 arttı. Böylece ülkenin 284 bin 44 kilometreye ulaşan fiber uzunluğu, 67 bin 161 kilometre olan karayolu ağını 4'e katladı.

4,5G hizmetinin yaygınlaşmasıyla baz istasyonlarındaki trafiğin taşınması için daha fazla baz istasyonunun fiber hatlarla bağlanmasına ihtiyaç duyulacak. Bu noktada, 4,5G hizmeti sunan işletmecilerle fiber altyapı kuran işletmeciler, ihtiyaç duyulan baz istasyonlarına fiber hatları tesis ederek altyapı kurulum çalışmalarına devam edecek. Dolayısıyla 4,5G hizmeti açısından altyapı kurulum çalışmaları, hizmetin yaygınlaşmasına paralel devam edecek.

Genişbant internet abone sayısı 59,1 milyon

Genişbant verilerine bakıldığında, 10,1 milyonu sabit, 49 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 59,1 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı. İnternet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 arttı. En yüksek artış yüzde 32,9 ile mobil cepten internette görülürken, onu yüzde 18,6 artış ile Eve Kadar Fiber (FTTH) izledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fiber Optik AğıKarayolu AğıBTK45GInternet
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