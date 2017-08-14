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Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı

Şanlıurfa Valisi Erin, Atatürk Barajı hakkında, "Elektrik üretmeye başladığımızdan bugüne kadar 20 milyar doların üzerinde getirisi olan bir projedir." dedi.

Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı

Şanlıurfa Valisi Erin, Atatürk Barajı hakkında, "Elektrik üretmeye başladığımızdan bugüne kadar 20 milyar doların üzerinde getirisi olan bir projedir." dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:23
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Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı'nın hidroelektrik santralinde (HES) 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi.

Vali Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan Atatürk Barajı'nın Türk mühendislerin alın teriyle çeyrek asırdır milli ekonomiye destek sağladığını hatırlattı.

Barajın işletmeye açılışından itibaren elektrik üretimi ve tarımsal sulamada üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Erin, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı HES'in yıllık bazda da en fazla elektrik üreten santrallerin başında geldiğini söyledi.

Barajdan yaklaşık 9 milyar kilovatsaat yıllık enerji üretiminin yapıldığını ifade eden Erin, "Türkiye'nin en büyük üçüncü baraj gölüdür, 820 kilometrekareye uzanan büyük bir gölümüz. Türkiye'nin hidroelektrik üretiminin de yüzde 20'sini karşılayan bir projemizdir. Atatürk Baraj Gölü ve ana gövdesine 4 milyar dolar civarında bir kaynak ayrılmak suretiyle tamamlandı. Elektrik üretmeye başladığımızdan bugüne kadar 20 milyar doların üzerinde getirisi olan bir projedir. Sulamada kattığı katma değer, ürün ve verimlilik artışını da hesaplamıyoruz. 2 bin 400 megavat toplam büyüklüğe sahip bir enerji kapasitesi var. 8,9 milyar kilovatsaatte yıllık enerji üretimi sağlayabildiğimiz projelerden biridir. Bugüne kadar da 176 milyar kilovatsaat elektrik ürettik. Bu gerçekten Türkiye ekonomisi açısından büyük bir anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu.

- Dolgu kapasitesi de devasa

Vali Erin, Atatürk Barajı'nın gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise altıncı büyük barajı olduğuna dikkati çekti.

Barajın yapımı esnasında devasa dolgu malzemesinin kullanıldığına işaret eden Erin, "Gövdede kullanılan malzemeyi somutlaştırarak örneklediğimiz zaman barajın büyüklüğü daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada kullanılan dolgu malzemesiyle Türkiye sınırlarının tamamı çevreleyen neredeyse 8 metre yüksekliğinde bir metre genişliğinde bir duvar örülebiliyor. Orada kullanılan malzemeyle, yine o dolgu malzemesiyle ekvatorun enlem itibariıyla 4 metre yüksekliğinde yarım metre genişliğinde bir duvarı bu malzemeyle örme imkanınız var. Bu derece devasa, büyük bir projedir, bu tamamen yerli ve Türk mühendislerin alın teri ile başlanan ve tamamlanan bir projedir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Valisi Abdullah ErinAtatürk Barajı
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