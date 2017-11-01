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Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 36 arttı

Enerji ithalatı için ödenen miktar ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 26,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 36 arttı

Enerji ithalatı için ödenen miktar ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 26,5 milyar dolara yükseldi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:34
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Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 36 arttı

Türkiye'de bu yıl ocak-eylül döneminde enerji ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 26 milyar 509 milyon 990 bin dolar oldu. Söz konusu dönemde petrol fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte Türkiye'nin enerji faturası da arttı.

TÜİK'in dış ticaret istatistiklerinden derlenen verilere göre, Türkiye'de yılın 9 aylık döneminde toplam 168 milyar 960 milyon 890 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu ithalatın 26 milyar 509 milyon 990 bin dolarlık bölümü, 27'nci fasıl olarak adlandırılan "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlardan" oluştu.

Böylece geçen yılın 9 aylık döneminde 19 milyar 546 milyon 874 bin dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 36 artarak 26 milyar 509 milyon 990 bin dolara yükseldi.

"Yükselen fiyatlar yansıyacak"

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir, Türkiye'nin petrol veya doğalgaz ithalatında miktar olarak az bir artış olduğunu belirterek, "Yüzde 36'lık artışın sebebi, Türkiye'nin elinde olmayan uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmiş olması. Dolayısıyla Brent petrol fiyatı, geçen yıl ortalama 43-44 dolardı. Bu yıl ortalama fiyatın 55 dolar civarında olması bekleniyor. Bu da bize doğal olarak yansıdı." diye konuştu.

Özdemir, söz konusu artışın ekim ayında da beklendiğine dikkati çekerek, bunun sebebinin de ekim ayında petrol fiyatlarının 55-60 dolar civarında seyretmesi ve hatta 60 doların da üzerine çıkması olduğunu anlattı.

Ekim ortalamasının geçmiş aylara göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, "Petrol fiyatları eğer yıl sonuna kadar 60 ve 60 doların biraz üzerinde devam ederse bu bizim enerji ithalat faturamıza daha yüklü bir şekilde yansıyacaktır. Petrol fiyatlarının 2-3 yıllık düşüş aralığından sonra artık yıl sonu itibarıyla enerji ithalatımızın tekrar 40 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji IthalatıPetrol Fiyatları
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