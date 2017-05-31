Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 33 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 artarak, 2 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu.

Bu rakamın, 2 milyar 681 milyon dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Nisanda 2 milyon 380 bin 672 ton ham petrol ithal edildi. Ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 arttı.

2016 yılının nisan ayında toplam 1 milyon 945 bin 143 tonluk enerji ithalatı yapılmıştı.