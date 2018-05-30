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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü oldu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü oldu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:08
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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lira 32 milyar 594 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü oldu.

Listede Toyota'yı sırasıyla Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sanayi OdasıİSOTÜPRAŞFordToyota
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