Türkiye'nin ekonomik yapısı geçmişteki gibi kırılgan değil

İSTANBUL

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye’nin ekonomik yapısının artık geçmişteki gibi kırılgan ya da bir işaretle yıkılacak bir yapıda olmadığını belirterek, "Bankacılık sistemimizle, sağlam temellerde seyreden serbest piyasa ekonomimizle ve tüm paydaşlarımızla artık sarsılsak da yıkılmayız." dedi.

MÜSİAD ve Ümmet Alimler Birliği tarafından, MÜSİAD Genel Merkezi'nde, ABD’nin Türkiye ekonomisine yönelik uyguladığı hukuk ve etik dışı yaptırımlara karşı ortak açıklama yapıldı.

Burada konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Yardımcısı İsrafil Kuralay, Arap dünyasından temsilcilerin, geçen sıkıntılı süreçte Türkiye’ye desteklerini bildirmek için MÜSİAD'da bir araya geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin son günlerde, Amerika’nın "yaptırım" adı altında, ekonomiyi de hedef alan siyasi hamlelerine maruz kaldığını aktaran Kuralay, şunları kaydetti:

"Makroekonomik göstergelerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir tablo ortaya çıktı. Döviz kuru üzerinden ekonomik hareket kabiliyetimizi bloke etmeye yönelik bu hamleler, Türkiye’nin ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Hiçbir etik kurala ve uluslararası hukuka uymayan bu savaş yöntemiyle daha önce de karşılaştık. Siyasi çekişmeleri, ağır sonuçları olacak çirkin bir oyuna çeviren bu tutum karşısında bir kez daha ülkece kenetlendik. Siyasi irade başta olmak üzere, iş dünyası ve toplumun her kesimi, oynanmak istenen oyunu görerek hızlıca organize oldu ve karşı hamleye geçti. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ekonomi yönetimimiz çok kısa bir sürede alınacak tedbirleri tespit ederek uygulamaya geçirdi. Bunun olumlu sonuçlarını da hamdolsun görmeye başladık. Zamanla daha da iyi olacaktır."

Türkiye'nin gücünün ve etki alanının geniş olduğunu ifade eden Kuralay, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, aralarında Rusya, Çin ve İran’ın da olduğu birçok ülkeden destek mesajları gelmeye başladığını bildirdi.

"Türkiye’nin ekonomik yapısı artık geçmişteki gibi kırılgan değil"

İsrafil Kuralay, Türkiye'nin dünya ticareti içerisinde önemli bir yere sahip, dünyanın hemen hemen her noktasına ihracat yapan, büyük yatırımlara imza atan güçlü bir aktör olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Amerika tarafından Türkiye’yi ekonomik anlamda zorda bırakma ya da dünya ekonomisi dışına itme düşüncesi bir hayalden ibarettir. Her şeyden önce buna ilk itiraz edecek olan, gördüğümüz üzere diğer ülkelerdir. Anadolu’da bir deyim vardır; 'çocuk düşe kalka büyür' diye... Çünkü bir çocuk ne kadar düşerse, ne kadar çok engelle karşılaşırsa, büyüdüğünde hayattaki mukavemeti de o kadar güçlü olur. Türkiye, geçmişte çok engelle karşılaştı, çok düşme tehlikesi atlattı. Fakat bizlere bu hamleyi yapanların görmediği ya da görmek istemediği nokta şudur; Türkiye’nin ekonomik yapısı artık geçmişteki gibi kırılgan ya da bir işaretle yıkılacak bir yapıda değildir. Bankacılık sistemimizle, sağlam temellerde seyreden serbest piyasa ekonomimizle ve tüm paydaşlarımızla artık sarsılsak da yıkılmayız. Bu güçlü yapıya bir de milletimizin dik duruşu ve sağlam kardeşlik bağı da eklenince, sadece ekonomimiz değil, toplumsal yapımız da aynı şekilde en ufak yara almıyor. Son yaşanan gelişmelerle bunu tarihe bir kez daha yazmış bulunuyoruz."

"Türkiye, içinde bulunduğu süreçten daha da güçlenerek çıkacak"

MÜSİAD Genel Başkanı Yardımcısı Kuralay, Türkiye'nin tüm dünyayla iyi ilişkiler kurarak dostluk temelli anlayışla ilerlemeyi amaçlayan bir ülke olduğunu vurguladı.

Bunun en iyi örneklerinden birinin bugün Arap dünyasından temsilcilerin Türkiye'yi desteklemek için bir arada bulunması olduğunu aktaran Kuralay, şunları kaydetti:

"Zor günlerimizde yanımızda olan dostlarımızı her zaman hayırla anıyoruz fakat İslam dünyasından kardeşlerimizin desteği bizim için çok kıymetli. Her fırsatta dile getiriyoruz; dili, dini, ırkı ne olursa olsun, bizler kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyanın bir ucunda bir haksızlık varsa, karşısında durmayı, var gücümüzle haykırmayı kendimize ödev biliyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında nasıl ki Kudüs’e giderek İsrail’in haksız uygulamalarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanında olduysak bu tavrımızı her koşulda sürdüreceğiz."

Kuralay, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçten daha da güçlenerek çıkacağına inancının tam olduğunu ifade ederek, tarihin söz konusu hukuk tanımaz kararları alanları yazacağını savundu.

Söz konusu adaletsizliği ve mesnetsiz siyasi hamleleri kınadığını dile getiren Kuralay, "Tüm dünyayı, demokrasiye ve hukuka inanan her ülkeyi Amerika’nın karşısında durmaya davet ediyoruz. Çünkü haksızlığa göz yummak, ona ortak olmaktır." dedi.

"Türk mallarını satın alarak Türkiye'ye destek olun"

Ümmet Alimler Birliği adına konuşan Filistin Alimler Derneği Başkanı Navas Tekruri de ABD'nin Türkiye'ye karşı düşmanca tavır sergilediğini, ABD'nin sadece Türkiye'yi değil, dünyadaki mazlumları da hedef aldığını söyledi.

Türkiye'nin, mazlumların yanında olduğu için hedef alındığını belirten Tekruri, ABD'nin Müslümanları hedef aldığı her zaman hüsrana uğradığını vurguladı.

Tekruri, "Tüm Müslümanlar Türkiye'nin yanındadır. Kardeş Türkiye'nin yanında duran herkese teşekkür ediyorum. Ekonomik gücü olan her Müslüman, gücü nispetinde Türkiye'ye destek olmalıdır. Müslümanları Türkiye'ye destek olmaya davet ediyorum. Türkiye'yi siyasi, ekonomi ve turizm alanlarında desteklemek gerekiyor. İnsanların tatillerini Türkiye'de yapmasını teşvik edin. Türk mallarını satın alarak Türkiye'ye destek olun. Elinizdeki dolarları TL'ye çevirin. ABD mallarını boykot edin. Bu savaş Türkiye'nin savaşı değil, herkesin savaşıdır. Bütün Müslüman ülkeleri Türkiye'nin yanında durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.