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Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2016'da azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı geçen yıl, 2015'e göre 2,2 milyar metreküpten daha fazla azalarak 46 milyar 164 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2016'da azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı geçen yıl, 2015'e göre 2,2 milyar metreküpten daha fazla azalarak 46 milyar 164 milyon metreküp oldu.

26 Şubat 2017 Pazar 16:03
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Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2016'da azaldı

ANKARA

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı geçen yıl, 2015'e göre 2,2 milyar metreküpten daha fazla azalarak 46 milyar 164 milyon metreküp oldu.

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2015'te 48 milyar 266 milyon metreküp doğalgaz ithalatı gerçekleştirdi. Geçen yıl ithal edilen doğalgaz miktarı ise 46 milyar 164 milyon metreküpe geriledi.

Buna göre, Türkiye'nin geçen yıl satın aldığı doğalgaz miktarında 2015'e göre yaklaşık yüzde 4,5'lik bir azalma yaşandı.

Rusya'dan gelen gaz azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatındaki azalmanın ana sebeplerinden biri, Rusya'dan satın alınan gaz miktarındaki düşüş oldu.

Rusya'dan Türkiye'ye Batı Hattı doğalgaz boru hattı aracılığıyla 2015'te toplam 11 milyar 192 milyon metreküp gaz girişi olurken bu miktar geçen yıl 11 milyar 529 milyon metreküpe yükseldi.

Ancak Mavi Akım boru hattı aracılığıyla 2015'te ithal edilen gaz miktarı 15 milyar 431 milyon metreküpken 2016'da 12 milyar 844 milyon metreküpe kadar geriledi.

Böylece, Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı 2015'te toplam 26 milyar 623 milyon metreküpten, geçen yıl 2 milyar 250 milyon metreküp azalışla 24 milyar 373 milyon metreküpe düştü.

İran, Azerbaycan ve LNG

Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz tedarikçisi İran'dan 2015'te aldığı gaz miktarı 7 milyar 926 milyon metreküp iken geçen yıl 7 milyar 704 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Azerbaycan'dan gelen gaz miktarında ise yaklaşık 312 milyon metreküplük bir artış gerçekleşti. 2015'te söz konusu ülkeden 6 milyar 168 milyon metreküp gaz ithal edilirken, geçen yıl bu ülkeden 6 milyar 480 milyon metreküp gaz Türkiye'ye giriş yaptı.

İki adet sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali bulunan Türkiye, geçen yıl toplam gaz ithalatının yaklaşık yüzde 15'ini de LNG olarak gerçekleştirdi.

Marmara Ereğlisi LNG terminali aracılığıyla Türk doğalgaz piyasasına giren gaz miktarı geçen yıl 5 milyar 484 milyon metreküpken İzmir'de bulunan Aliağa LNG terminaliyle de 2 milyar 123 milyon metreküp gaz sisteme girmiş oldu.

Böylece, Türkiye toplam 7 milyar 607 milyon metreküplük LNG ithal ederken geçen yıl alınan gaz miktarı 46 milyar 164 milyon metreküpte kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazIthalatAzalmaÖnce Vatan Gazetesi
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