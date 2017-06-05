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Türkiye, marka konusunda dünya standardına erişti

Dünyanın en geniş katılımlı marka profesyonelleri etkinliği olan “INTA-Uluslararası Marka Kongresi” rekor katılımla tüm dünyadan 10 bin 600’u aşkın katılımcıyı ağırladı.

Türkiye, marka konusunda dünya standardına erişti

Dünyanın en geniş katılımlı marka profesyonelleri etkinliği olan “INTA-Uluslararası Marka Kongresi” rekor katılımla tüm dünyadan 10 bin 600’u aşkın katılımcıyı ağırladı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 15:16
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Türkiye, marka konusunda dünya standardına erişti

20-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında Barselona’da Uluslararası Markalar Birliği tarafından organize edilen ve 140 ülkeden 10 bin 668 marka yöneticisi, marka vekili, avukat ve patent ofisi yetkililerinin katıldığı dünyanın en büyük marka etkinliği başarıyla tamamlandı.

Marka taklit suçuyla mücadele, gümrüklerde koruma, Çin dahil büyüyen ekonomilerdeki marka sorunları, Türkiye’de de yeni kanunla önemi artan marka “uzlaşma” yaklaşımları başta olmak üzere çeşitli bölgesel ve global marka uygulamaları ve yaptırımları için kongre kapsamında, 300’ü aşkın eğitim oturumu ve 100’den fazla komite toplantısı düzenlenirken, 30 tanışma toplantısı ve onlarca resepsiyon gerçekleştirildi.

Destek Patent’ten Türkiye Atağı

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türkiye’nin yükselen değerlerinin global anlamda tanıtılması adına Destek Patent, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Dereligil’in yanı sıra Claudia Kaya, Ahmet Faruk Yamankaradeniz, Yeşim Metin, Simay Akbaş, Pelin Demiroğlu, Ahmet Furkan Özdemir delegasyonunda INTA Kongresinde yoğun temas ve etkinliklerde bulundu.

İspanya Konsolosumuz Cihan Geleri’nin teşrifleriyle de kongre merkez otellerinden GranVia Fira’da düzenlenen Destek Patent özel kahvaltı resepsiyonuna elli ülkeden 250 saygın marka yönetici ve vekili davetliydi. Fuaye giriş kapısında açılan karşılama standında elliyi aşkın karşılıklı toplantı yapıldı ve yüzlerce broşür dağıtıldı.

INTA 2017’de sınai haklar alanında ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Destek Patent, kongre kapsamında düzenlenen toplantılarda yurt dışında faaliyet gösteren çözüm ortakları ile bir araya geldi. Uluslararası çözüm ortaklarından marka vekillik ve hukuk firmaları ile ayrıca düzenlenen toplantılarda; gerek ulusal gerek uluslararası tescil prosedürleri konularındaki uygulamalar, gelişmeye açık durumlar ile başarılı örnekler değerlendirildi. Ayrıca Türk sanayicileri ve marka sahiplerinin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Türkiye’nin markalaşma ve markayı koruma konusunda dünya standardına eriştiğini belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Uluslararası tescil sistemine dahil 192 ülkede, müşterilerimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sınai haklar konusunda, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve markalaşma konusunda yapılan çalışmaları analiz etmek amacıyla dünyanın en büyük ve en geniş katılımlı marka etkinliği olan INTA etkinliğinde bu yıl da yerimizi aldık. Etkinlik kapsamında uluslararası patent ofislerinin yetkilileri ve marka vekilleriyle müşterilerimizin haklarının en etkin şekilde korunması ve ülkeler bazında marka hak uygulamalarında ikili temaslarda da bulunarak son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulduk” dedi.

Destek Patent’e Dördüncü Kez “Fikri Haklar Yıldızı” Ödülü

INTA Kongresinde ülkemizi uluslararası alanda başarılarıyla temsil eden Destek Patent, sınai haklar alanında gösterdiği üstün başarı ve yaptığı değerli katkılar sebebiyle Uluslararası Fikri Hakların tanıtımı ve korunması alanında saygın bir yayıncı kuruluş olan “Managing Intellectual Property” tarafından dördüncü kez IP Star Certficate (Fikri Haklar Yıldızı Sertifikası) ile ödüllendirildi.  Destek Patent’i temsilen sertifikayı alan Yönetim Kurulu üyesi Ersin Dereligil “Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek ve müşterilerimiz için her zaman profesyonel, katma değerli bir hizmet sunma amacındayız. Bu hizmetimizin değerlendirilip, ödüle layık görülmesi bizleri daha da mutlu kılıyor. Dördüncü kez bu ödülü almamızı sağlayan tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza en derin saygı ve şükranlarımızı sunarız” dedi.

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Son Güncelleme: 05.06.2017 15:18
Anahtar Kelimeler:
INTA-Uluslararası Marka KongresiMarkaTürkiye
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