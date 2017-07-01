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'Türkiye LPG ihraç eden ülkeler için cezbedici'

Monako merkezli enerji şirketi Ankorgaz'ın Üst Yöneticisi Barani, Türkiye'nin LPG ihraç eden ülkeler için cezbedici bir piyasaya sahip olduğunu söyledi.

'Türkiye LPG ihraç eden ülkeler için cezbedici'

Monako merkezli enerji şirketi Ankorgaz'ın Üst Yöneticisi Barani, Türkiye'nin LPG ihraç eden ülkeler için cezbedici bir piyasaya sahip olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:45
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'Türkiye LPG ihraç eden ülkeler için cezbedici'

Monako merkezli enerji şirketi Ankorgaz'ın Üst Yöneticisi Antonio Barani, yaptığı açıklamada, küresel LPG piyasasının giderek büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin LPG tüketimi bakımından Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını anlatan Barani, "Türkiye sürekli olarak büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip. Doğalgaz, elektrik alanlarında sağlam bir piyasası bulunuyor." dedi.

Barani, Türkiye'de otogaz fiyatlarının oldukça makul seviyelerde bulunduğunu dile getirerek, "Bu nedenle Türkiye pazarına yönelmek ve orada büyümek istiyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'ye LPG satmadık ancak Türkiye'den şirketlerle çalışmak istiyoruz. Türkiye, LPG tüketimi açısından satıcı ülkeler için cezbedici bir ülke." ifadelerini kullandı.

Barani, şirket olarak birincil pazarlarının LPG olduğunu orta vadede LPG kullanımının otogaz pazarında büyümesini sürdüreceğini aktardı.

Uzun vadede ise sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) pazara hakim olacağını vurgulayan Barani, gelecek 10 yıl içinde LNG'nin araçlarda yakıt olarak kullanımının daha da yaygınlaşacağına dikkati çekti.

Son 10 yılda LPG'li araç sayısı katlandı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 26,5'i benzinli, yüzde 34,1'i dizel, yüzde 39'u da LPG'li araçlardan oluşuyor.

Son 10 yılda LPG'li otomobil sayısı yüzde 145 artarak, 4 milyon 439 bin 631'e yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise LPG'li otomobil sayısı 4 milyon 483 bin 642'ye ulaştı.

Türkiye geçen yıl 12 ülkeden toplam 3 milyon 417 bin ton LPG ithal etti. En çok LPG ithalatının yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla Cezayir, Rusya, Kazakistan oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
LPGAntonio BaraniDoğalgaz
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