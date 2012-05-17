Türkiye lojistik performansında 27'inci sırada

ANKARA - Dünya Bankası Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamada, ''Rekabet İçin Bağlanmak-2012: Küresel EKonomide Ticaret Lojistiği'' başlıklı raporun bir parçası olan Lojistik Performans Endeksi'nin LPI kapsadığı 155 ekonomi içerisinde Singapur en iyi performans sergileyen ülke olarak öne çıktı.



Uluslararası nakliyeciler ve ekspres taşıyıcılar arasında tüm dünyada gerçekleştirilen kapsamlı bir ankete dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya göre, Şili, Çin, Hindistan, Fas, Güney Afrika, Türkiye ve ABD gibi ülkeler de geçmiş performanslarına göre iyileşme kaydettiler.

Bu çerçevede 4,13 puan ile bu yılın en yüksek performansına sahip ülkesi Singapur oldu. Ülkenin performansı ise yüz üzerinden 100. İkinci sırayı yüzde 99,9 performans ve 4,12 puan ile Hong Kong, üçüncü sırayı da yüzde 97,6 performans ve 4,05 puan ile Finlandiya aldı.

Türkiye ise LPG'nin genel listesinde, Çin'den sonra 27'inci sırada yer aldı. Performansı yüzde 80,3 olarak değerlendirilen Türkiye'nin ortalama puanı da 3,51.

Açıklamada, gıda fiyatlarının tarihteki en yüksek düzeylerde olduğu bir dönemde, lojistik hizmetlerin gıda güvenliği için büyük önem taşıdığı kaydedildi. Özellikle denize kıyısı olmayan kara ülkeleri ve yoksul ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, taşımacılık ve lojistiğin teslim edilen gıda fiyatlarının yüzde 20-60'ını oluşturduğu belirtilen açıklamada, yüksek gelirli ülkelerde ise yeşil lojistiğin hızla daha fazla önem kazandığı ifade edildi.