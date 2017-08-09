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'Türkiye kendi tereyağı ile kavrulacak'

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Çallı Avrupa'daki fiyat oluşumları nedeniyle tereyağı ithalatı yapılmadığını ifade ederek "Türkiye'deki üretim ve tereyağı stoklarıyla idare edeceğiz. Şu anda üretim ve stoklar yeterli" dedi.

'Türkiye kendi tereyağı ile kavrulacak'

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Çallı Avrupa'daki fiyat oluşumları nedeniyle tereyağı ithalatı yapılmadığını ifade ederek "Türkiye'deki üretim ve tereyağı stoklarıyla idare edeceğiz. Şu anda üretim ve stoklar yeterli" dedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:07
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'Türkiye kendi tereyağı ile kavrulacak'

Avrupa'da yaşanan tereyağı krizi ve fiyat oluşumları haberleri üzerine, soruları yanıtlayan Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'de de son dönemlerde tereyağı kullanımının arttığını, dolayısıyla fiyatların da iki aydır yükselişte olduğunu belirterek, şu anda üretilen malın ve stokların piyasadaki talebi karşıladığını söyledi. 

Avrupa'daki fiyatların yüksek seyrettiğine dikkati çeken Çallı, "Şu anda biz yurt dışından tereyağı ithalatı yapamıyoruz. Eskiden biz Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında tereyağlı ürünler ihracatı yaptığımız için karşılığında yurt dışından tereyağı ithal edebiliyorduk. Ancak nadir görülen bir durum olmakla beraber şu an Avrupa'daki tereyağı fiyatları Türkiye'dekinden yüksek. Bu sebeple Avrupa'dan tereyağı ithalatı yapılmıyor. Eskiden ihracatımız karşılığı yılda 15-20 bin ton tereyağı ithal ediliyordu. Şu anda gelmediği için bu bizim iç pazarda arzı daralttı." diye konuştu.

Çallı, Avrupa'daki fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye'deki üretim ve tereyağı stoklarıyla idare edileceğini belirterek, "Şu anda üretim ve stoklar yeterli. Ancak tüketim artarsa dışarıdan tereyağı ithalatı olmayacağı için fiyatlar yükselebilir. Değişik zamanlarda dünyada fiyat artışları olur, ülkeler de buna karşı önlem alır. Belli bir süre sonra fiyatların tekrar normale döneceğini düşünüyorum. Çok pahalı olunca raftaki satışlar düşüyor, satışlar biraz sıvı yağ ve margarine kayıyor. Türkiye'de de talep çok artarsa fiyat da yükselir ama talep diğer ürünlere kayarsa fiyatlar bu seviyede kalır." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de yıllık kişi başı tüketim 1,52 kilogram

Kişi başına düşen yıllık tereyağı tüketimi Fransa’da 8 kilogram ve Almanya’da 6 kilogram olarak hesaplanırken, genel anlamıyla Avrupa en yüksek tereyağı tüketiminin olduğu bölge olarak görülüyor.

Türkiye'de ise 2016'daki kişi başı yıllık tereyağı tüketimi 1,52 kilogram olarak belirlendi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TereyağıHarun ÇallıASÜDAmbalajlı Süt Ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği
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