'Türkiye kartlı ödeme konusunda en güvenli ülkelerden'

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) kart sahiplerinin internette güvenli alışveriş yapmalarını sağlama adına yaptığı düzenlemenin, tüketicileri korumaya yönelik iyi niyetli bir karar olduğunu söyledi.

BDDK'nın kararını anlayış ve saygıyla karşıladığını belirten Canko, "Ama sonuçta Türkiye'de hali hazırda 57 milyon kart kullanımda. Bunların 25 milyon kişinin cüzdanında olduğunu biliyoruz. Sanal ve ticari kartlar bunların dışında. Bu 25 milyon kişinin 10 milyonunun kartlarını internette kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu 10 milyon kişi için hayat biraz zor olacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarı

Canko, "Sonuçta hepimiz kart kullanıyoruz. Kartların internette kullanımıyla ilgili zaman zaman kötü olaylar yaşanıyor ama Türkiye tüm dünyada kartlı ödemeler konusunda en iyi sicili olan, en güvenli ülkelerden birisi. Aslında Türkiye için biraz sert bir karar." diye konuştu.

Kart sahiplerinin taleplerini bankalara iletmeleri için 17 Ağustos'a kadar süre bulunduğunu ve bankaların bu konuda çalışmalara başladığını da anlatan Canko, işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı.