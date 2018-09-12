Türkiye kamp yapıyor

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, online kamp malzemeleri satış performansına ilişkin bilgiler verdi.

Son yıllarda hem tatil hem de bir spor alternatifi olarak kampçılık kavramına ilginin arttığını belirten Erturan, buradan yola çıkarak ilk defa kamp deneyimi yaşayacaklara ve tecrübeli kampçılara özel birçok farklı ürünü platformda sunmaya başladıklarını söyledi.

Outdoor kategorisinde yer alan Kamp ve Kampçılık kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarının yoğunlaştığını anlatan Erturan, "Kamp ve Kampçılık kategorisindeki satışlarda bu yılın ilk 8 aylık diliminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45 büyüme gözlemledik. Kampseverlerin en çok tercih ettiği ürünler şişme yatak, kamp mutfağı, kamp oturma ve dinlenme ürünleri, çadırlar ve outdoor aksesuarlar oldu. Kampçılar tarafından en çok rağbet gören ilk üç ürün ise çadır, kamp mutfağı ve kamp aksesuarları olarak sıralanıyor. 3 kişilik çadırlara talebin, diğer çadır boyutlarına göre yüzde 50 daha fazla olması, kamp tatilinin bir aile aktivitesi olarak yaygınlaştığını gösteriyor." bilgilerini verdi.

Erturan, Hepsiburada’dan temin edilebilecek termos, kamp ocağı, buzluk, soğutucu, yemek pişirme setleri gibi kamp mutfağı ürünleri, beslenmesine özen gösteren ve yiyeceğini kendi hazırlamayı tercih eden kampçıların en büyük yardımcısı olduğunu ifade ederek, "Kamp ürünlerine en çok erkekler rağbet ederken, 28-39 yaş grubu kampı en çok tercih eden grup olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

"Kamp aksesuarlarında talep 2 kat arttı"

Outdoor kategorisinde yer alan Kamp ve Kampçılık malzemelerinde en çok rağbetin kamp çadırlarına gösterildiğini anlatan Erturan, "Çadırlara olan talep 2018’in ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı döneme göre yüzde 118 büyüme gösterdi. Kamp mutfağı ise yüzde 117 büyüme göstererek çadırdan sonra en çok büyüyen ikinci ürün grubu olarak yerini aldı. Kamp aksesuarlarında ise talebin geçen yıla göre 2 kat arttığını görüyoruz. Platformumuzdaki kamp aksesuarlarının giderek çeşitlenmesi de bu orandaki artışını açıklıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kamp ve Kampçılık kategorisindeki alışverişlerde müdavimlerin öne çıktığını aktaran Erturan, "Henüz ilk defa alışveriş yapan yeni kampçıların oranının yüzde 15, müdavimlerin oranının ise yüzde 85 olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlar ve kolay alışveriş deneyimiyle müşterilerimize sunmamız müdavim sayısının yüksek olmasında etkili rol oynuyor." bilgilerini verdi.

"Outdoor kategorimizi genişletiyoruz"

Erturan açıklamasına şöyle devam etti:

"Outdoor kategorisindeki Kamp ve Kampçılık malzemelerine talep gösteren müşterilerimizin yüzde 78’ini erkekler yüzde 22’sini ise kadınlar oluşturuyor. En çok alışveriş yapanların yaşlarını incelediğimizde 28-39 yaş aralığının dikkati çeken bir farkla öne çıktığını görüyoruz.

Gözümüze çarpan bir diğer önemli rakamsal veri de kadınların bu kategoride her geçen gün alışverişlerini artırması. Özellikle kamp sandalyesi, şişme yatak, outdoor çanta ürünlerine kadınların ilgisi geçtiğimiz yaza göre 4 kat arttı.

Outdoor kategorimizin altında yer alan Kamp ve Kampçılık ürün yelpazesini her geçen gün genişletiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz ederek, onları dinleyerek ürün portföyümüzü bu doğrultuda çeşitlendiriyoruz. Böylece değişik ihtiyaç ve bütçeye uygun ürünler sunarak müşterilerimize hızlı, kolay ve aradıkları tüm kamp ürünlerini tek seferde bulabilecekleri bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz."

"Uyku tulumu satışı da yüzde 50 yükseldi"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin ise, "1 Haziran-31 Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre çadır satış hacmi yüzde 100 yükselirken, kampın vazgeçilmezlerinden rejisör koltuğu satış hacmi 2,5 kat artış gösterdi. Yine bu dönemde kampçıların tercih ettiği olta takımı, şişme havuz satışı ve şişme yatakların satışı da yüzde 50 yükseldi." bilgilerini verdi.

Daha önceki yılların satış rakamları incelendiğinde 2018 yazında kampa olan ilgide artışın dikkati çektiğini belirten Elçin, şunları kaydetti:

"Satışlardaki alt kırılımları incelediğimizde, 1 Haziran-31 Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre matara satış hacminin yüzde 25 yükseldiği, balık bulucu satış hacminin de yüzde 30 artış gösterdiği bilgisine ulaşıyoruz. Yine bu dönemde el feneri satışı yüzde 35, kafa feneri ve portatif masa/sandalye satışı yüzde 40 ve uyku tulumu satışı da yüzde 50 yükseldi."

"İlk kez alım yapanların toplam içinde yüzde 30 civarında"

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, n11 platformu üzerinde 2018 yazında kamp malzemeleri satışlarının 45 bin adedin üzerine çıktığını belirterek, "Bu yaz 2017 yaz dönemine göre kategoride yüzde 80’lik bir büyüme kaydettik ki bu da doğanın kucağında özgürce vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez etkinliği olan kampçılık için gittikçe bilinçlenen bir tüketiciyle karşı karşıya olduğumuzun bir göstergesi. Bu yaz ilk kez alım yapanların toplam içinde yüzde 30 civarında olduğunu söyleyebiliriz." bilgilerini verdi.

Ayrıca hiç kamp deneyimi olmasa da kategoriden yoğun şekilde günlük hayatta da kullanmak üzere kamp malzemesi alan kullanıcılarının bulunduğunu ifade eden Koçak, "Katlanabilir sandalye, portatif piknik masası, termos ve buzluk benzeri malzemeler ilk sıralarda yer alıyor. 10 bin adet kamp sandalyesi satış rakamı söz konusu oldu. Kampın yanı sıra yeşil alanlarda ve sahillerde de sıkça kullanılan kamp sandalyesi bu yazın gözdesi oldu diyebiliriz." diye devam etti.