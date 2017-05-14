Türkiye kaldığı yerden ilerleme noktasında

İSTANBUL

TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, siyasi belirsizliklerin giderildiği, jeopolitik risklerin de azaldığı bu dönemde ekonomide yeni bir faza geçileceğine inandığını söyledi.

Türkiye’nin küresel gelişmelere daha hızlı refleks verme kapasitesine eriştiğini, piyasaların bu kapasite sebebiyle ciddi bir ivme yakalayacağını ifade eden Çolakoğlu, referandumun tamamlanması, siyasi belirsizlik halinin ortaya çıkmaması ve ülkenin bütün unsurlarıyla ekonomiye odaklanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul'daki hızlı yükseliş ve yabancı oyuncu oranının eski seviyesine gelmesinin uluslararası sermayenin Türkiye’deki gelişmelere bakışını gösterdiğini kaydeden Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz dönemden itibaren ihracatta istikrarlı bir artış döneminin başladığını, bu artışın büyümenin niteliğini artıracağını ve iş gücü yaratacağını öngörebiliriz. TL'nin bulunduğu nokta, üretici firmalarımızın rekabetçi olabilecekleri seviyede. Merkez Bankası da bu süreci başarı ile yönetiyor."

"Yeni dönemden yüksek beklentilerim var"

Hükümetin, yakın dönemde önemli ekonomik reformlara imza atacağı beklentisinin hakim olduğunu ve ekonomi yönetimine dair değişiklik çalışmalarının da izlendiğine işaret eden Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı göstergeler, Türkiye’yi hak etmediği bir noktada algılatıyor. Bunların başında da işsizlik ve enflasyon geliyor. Türkiye'nin zor bir dönemi olabilecek en az hasarla atlattığına inanıyorum. Yeni dönemden yüksek beklentilerim bulunuyor. Yeni dönemin parıltılı olacağını düşünüyorum. Türkiye, patlayıcı bir enerji ile kaldığı yerden ilerleme noktasında bulunuyor. Yeni bir ekonomik hikaye yazılabilir. Toplum da, piyasalar da bunu bekliyor."