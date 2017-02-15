Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88321
ALTIN
144.581
DOLAR
3.6643
STERLIN
4.5491
EURO
3.8686
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması

"Türkiye isterse Katar LNG göndermeye hazır"

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Sada, Katar'ın Türkiye'ye uzun yıllardır sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gönderdiğini belirterek, "Türkiye ne zaman isterse bu LNG'yi göndermeye hazırız." dedi.

"Türkiye isterse Katar LNG göndermeye hazır"

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Sada, Katar'ın Türkiye'ye uzun yıllardır sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gönderdiğini belirterek, "Türkiye ne zaman isterse bu LNG'yi göndermeye hazırız." dedi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:27
18 Okunma
"Türkiye isterse Katar LNG göndermeye hazır"

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Türkiye'ye uzun yıllardır sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gönderdiğini belirterek, "Miktarlar konusunda kısıtlaması olmayan iki aktif anlaşmamız bulunuyor. Türk müşterilerimiz ne zaman isterse bu LNG'yi göndermeye hazırız." dedi.

Al Sada, Katar'da AA muhabirinin iki ülke arasındaki enerji ilişkileri konusundaki sorularını yanıtladı.

Türkiye ile imzalanan LNG anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu ifade eden Al Sada, "Var olan iki anlaşma kapsamında Türk tarafının istediği zamanda Katar istenilen miktarda LNG'yi göndermeye hazır. Yani miktarlar konusunda bir kısıtlama yok. Geçmişte ilişkimiz bu şekilde devam etmişti, bundan sonra da aynı şekilde sürecek. Katar, Türkiye'ye her zaman öncelik tanıyor. Bu da sadece enerji değil her alandaki mükemmel ilişkilerimize dayanıyor." diye konuştu.

Al Sada Türkiye'nin son dönemde izlediği enerji politikasını 'mükemmel' bulduğuna da değinerek, "Biz Türkiye'ye gönderdiğimiz LNG ile diğer yatırım fırsatlarını ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Önümüze gelen fırsatlar üzerinde de duruma göre çalışıyoruz. Türkiye şu anda doğalgaz depolama ve alım kapasitesini arttırıyor. Ben Türkiye'yi attığı bu adımlar nedeniyle tebrik ediyorum. Bu, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi için mükemmel bir politika. Ayrıca atılan adımlar Türkiye'ye kaynaklara erişim konusunda esneklik de sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin toplam spot LNG ithalatının toplam doğalgaz ithalatı içindeki payı yüzde 5,15 düzeyinde bulunuyor. Türkiye 7 farklı ülkeden spot LNG ithalatı gerçekleştirirken, bu alımların yüzde 68,5'ini Katar'dan sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Aralık 2015'teki ziyareti sırasında, BOTAŞ ile Katar milli petrol şirketi arasında, Türkiye'nin bu ülkeden uzun vadeli ve düzenli LNG ithalatı yapmasını sağlayacak ön mutabakat zaptı imzalanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Katar Enerji Ve Endüstri Bakanı Muhammed Al SadaKatarLNGSıvılaştırılmış Doğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde 4 firma teklif sundu
Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde 4 firma teklif sundu
"Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi"
"Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi"
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
'Torba Kanun' teklifinin 4 maddesi kabul edildi
'Torba Kanun' teklifinin 4 maddesi kabul edildi
İktisat Dergisi’nin 534. Sayısında Neler Var?
İktisat Dergisi’nin 534. Sayısında Neler Var?
Doğrudan yatırım aralıkta 17 ayın zirvesine ulaştı
Doğrudan yatırım aralıkta 17 ayın zirvesine ulaştı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ