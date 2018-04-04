Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113396
ALTIN
173.884
DOLAR
4.0257
STERLİN
5.6455
EURO
4.9451
Yürüme hayaline kavuştu
Yürüme hayaline kavuştu
Gönüllere Taht Kuran Kadın: Ayta Sözeri 
Gönüllere Taht Kuran Kadın: Ayta...
Servet kaybı öldürebilir
Servet kaybı öldürebilir
Yargıtaydan 'kredi masrafı' kararı
Yargıtaydan 'kredi masrafı' kararı
'İlk bin gün'ün bilinirliği arttı'
'İlk bin gün'ün bilinirliği arttı'

Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların artırılması amacıyla imzalanan yeni anlaşmayla İstanbul-Odessa uçuş frekansı iki katına çıkarıldı.

Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların artırılması amacıyla imzalanan yeni anlaşmayla İstanbul-Odessa uçuş frekansı iki katına çıkarıldı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:54
0 Okunma
Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların artırılması amacıyla imzalanan yeni anlaşma ile İstanbul-Odessa uçuşlarının frekansı iki katına çıkarılırken, İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman yeni uçuş noktaları olarak belirlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, SHGM ile Ukrayna Sivil Havacılık heyeti, iki ülke arasındaki seferlerin ve uçuş noktalarının artırılması amacıyla dün Ankara'da bir araya geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın ve Ukrayna Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı Sergii Korshuk başkanlığında gerçekleştirilen havacılık müzakerelerinde, havayolu taşıyıcılarının süregelen frekans ve nokta kısıtlaması sorunları ele alındı.

Müzakereler sonunda imzalanan mutabakat zaptı ile İstanbul-Odessa hattında mevcut frekans sayısının iki katına çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. İstanbul-Odessa hattındaki haftalık uçuşları 14'ten 28'e çıkarılırken, iki ülke arasında yeni uçuş noktaları konusunda da mutabık kalındı.

Bu kapsamda, Türk tarafı için İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman çıkış noktası, Ukrayna tarafı için de varış noktası olarak kabul edilerek bu şehirlerden karşılıklı sefer düzenlenmesine imkan sağlandı.

İzmir-Kiev hattı için haftalık 21 frekans uçuş belirlenirken, yeni eklenen noktalara haftalık 7 frekans sefer düzenlenmesi karara bağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ile Ukraynaİstanbul-OdessaYeni Uçuşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'yi nükleer enerji konusunda destekliyoruz
Türkiye'yi nükleer enerji konusunda destekliyoruz
HGS'de abone sayısı 11,27 milyona yükseldi
HGS'de abone sayısı 11,27 milyona yükseldi
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanlığı’na Necat Altın Atandı
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanlığı’na Necat Altın Atandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Palandöken, “Yerel Ürünlerin Tanıtımı Turizme İvme Kazandırır”
Palandöken, “Yerel Ürünlerin Tanıtımı Turizme İvme Kazandırır”
Fibabanka, Mavi Ve Zorlu Enerji, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi Oldu
Fibabanka, Mavi Ve Zorlu Enerji, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi Oldu
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
İhracat hedefi 172-175 milyar dolar
İhracat hedefi 172-175 milyar dolar
Gelir vergisi beyannamesi için yarın son gün
Gelir vergisi beyannamesi için yarın son gün

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ