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Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği

Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği yapılmasına ilişkin anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği

Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği yapılmasına ilişkin anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
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Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği

ANKARA

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında hibe ve Türkiye ile Moğolistanarasında güvenlik iş birliği yapılmasına yönelik anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve KKTC arasında 9 Temmuz 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türkiye dostluk ve iyi niyet jesti olarak KKTC'ye çeşitli aşı, serum ve ilaç hibe edecek.

Türkiye ile Moğolistan arasında 11 Nisan 2013'te Ulanbatur'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması" kapsamında iki ülke ulusal mevzuatları çerçevesinde, organize suçlar başta olmak üzere diğer sınır aşan suçlarla ilgili iş birliği içinde hareket edecek.

Buna göre, taraflar, uyuşturucu, uyarıcı ve psikotrop maddeler ile bunların imalinde kullanılan ara kimyasal maddelerin yasal üretimi ve ticaretinin denetlenmesi konusunda deneyim teatisinde bulunacak ve bu alanda istismarı önlemek için tedbirler alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMoğolistan
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