'Türkiye hormonlu değil, sağlıklı büyüyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Samsun'daki bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her alanda kaliteyi artırmak zorunda olduklarını, bunun için insan kaynaklarını güçlendirmek gerektiğini söyledi.

11. Kalkınma Planı'nın Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak bir plan olduğunu vurgulayan Elvan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, 2023 yılında bu plan da bitmiş olacak. O açıdan 11. Kalkınma Planımıza çok büyük önem veriyoruz. İlk kez bir kalkınma planı hazırlarken özel ihtisas komisyonları dışında 81 ilde çalışmalar yaptık. Burada yerelin düşüncesi nedir, illerimizin öncelikleri nedir, illerimiz Türkiye'ye nasıl bakıyor, Türkiye'ye yönelik öncelikleri nedir, gençlerimizin öncelikleri nedir, kadınlarımızın öncelikleri nedir, bunları il il toplantı yaparak tespit etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kalkınma planlarının özel ihtisas komisyonları çalışmalarıyla hazırlandığını anlatan Elvan, bu çalışmada 81 ilde yaklaşık 250 toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Diğer bakanlıkların da söz konusu planı sahiplenmesi adına bürokratlarla kapsamlı toplantılar yaptığını dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"3 bin 500 öğretim üyesi, sivil toplum kuruluş temsilcisi, özel kesimden temsilciler, kamu kurum ve kuruluşlarından alanında ihtisas sahibi olanlardan oluşan ekip, 76 farklı özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubu çalışmalarını tamamladı. Bilimsel ve teknik olarak bu çalışmalar tamamlandı. Bu, birinci ayağıydı. İkinci ayağı bakanlıklarla Bakanlığımızın görüşmeleri, her bir bakanlığımızın önceliklerinin tespiti. Üçüncü ayağı ise yerel ayağı dediğimiz, aşağıdan yukarıya kalkınma anlayışını tam olarak tesis etme adına gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar. Bugün burada yapmış olduğumuz bölgesel toplantı da bunun son aşamasını oluşturuyor. Her bir coğrafi bölgemizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Valilerimizle, rektörlerimizle, belediye başkanlarımızla ve meslek odası başkanlarımızla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz."

Bakan Elvan, Türkiye'nin bir yandan yoğun şekilde yatırımlara, ülkeyi büyütmeye, güçlendirmeye devam ederken diğer taraftan da terörle mücadeleyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını anımsatan Elvan, "Dün Türkiye için çok önemli bir yatırımın temelini attık ki bana göre, Türkiye'nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan bir yatırımın temeli. Türkiye'nin en büyük yatırımı, tam 20 milyar dolarlık bir yatırım. Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan sayın Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı sayın Putin'in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz. Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin büyüme performansı

Geçen yıl Türkiye'nin yüzde 7,4'lük büyüme performansı göstererek çok önemli ve ciddi bir başarı elde ettiğinin altını çizen Elvan, "2016 yılı sonlarında ve 2017 başlarında uluslararası organizasyonlar, birçok yerli ve yabancı basın mensupları gazeteciler ve yazarlar, özellikle yurt dışından Türkiye'nin ekonomik açıdan çöküşe doğru gittiğini ifade eden yazılar yazıyorlardı. Türkiye'nin yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, daha faza büyüyemeyeceğini söyleyen kesimler vardı ama Türkiye olarak 2017 yılında G-20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alarak en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında da İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu büyümenin kompozisyonuna baktığımızda tarım ve sanayide, hizmetler sektöründe bir büyüme görüyoruz. Net ihracatımızın büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz. Yatırımlarımızın büyümemize önemli katkı sağladığını görüyoruz. Oldukça sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin 2017 yılında sağlıklı büyümediğini hatta hormonlu büyüdüğünü ifade edenlere en büyük cevap, Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların büyümeye katkısıdır. Diğer taraftan, 2017 yılı ihracat performansı açısından önemli bir yıl oldu. İhracatımızı 157 milyar doların üzerine çıkardık. 2018 yılında ihracattaki güçlü performansımız devam etti ve ilk çeyreğinde yüzde 9'luk artışla 160,4 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştık. Mali disiplin konusunda asla taviz vermedik ki bu konuda da çok değişik ifadeler kullanan kesimleri zaman zaman görüyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranı, Orta Vadeli Programımızda 2017 yılı için yüzde 2 idi. Biz yüzde 1,5'lik bir performans gerçekleştirdik. Yani beklenenden 0,5 puan daha düşük bir bütçe açığını 2017 yılında gerçekleştirdik."

Geçen yıl aralık sonu itibarıyla 1 milyon 635 bin kişilik ilave istihdam sağladıklarına işaret eden Elvan, "Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. İşsizlik oranımız halen iki basamaklı ama düşme eğilimine girmiş durumda fakat istihdam oluşturma alanında Türkiye, dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor." dedi.

Bakan Lütfi Elvan, Türkiye'nin büyümesini terörle amansızca mücadele etmesine rağmen gerçekleştirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir taraftan yedi düvele karşı, terör örgütlerine karşı mücadele edeceksiniz ama diğer taraftan da ekonomide dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alacaksınız. Bu kolay bir iş değil ama hükümetimiz bunu başardı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, dik duruşu ve bu konuda oluşturmuş olduğu güçlü siyasi istikrar ülkemizin önünü daha da açmıştır, bundan sonraki süreçte de açacaktır. İçte ve dışta çok ciddi mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi milletimiz için, yarınlarımız için veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için veriyoruz. Ekonomide, diplomaside, askeriyede de emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şer odaklarına, ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla bizlere karşı taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Türkiye için karamsar tablo çizenlerin beklentilerini boşa çıkararak ekonomik ve toplumsal istikrardan hiçbir şekilde taviz vermedik, bundan sonraki süreçte de vermeyeceğiz. Güçlü siyasi iradesi, dinamik özel sektörü ve çalışkan milletiyle Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur diye düşünüyoruz."

Toplantıya 16 ilin valileri, üniversitelerin rektörleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.