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Türkiye hayvancılıkta "kanatlandı"

Türkiye, hayvancılıkta yeniden "yükselme dönemi"ne giriyor. Bu durum kendini hayvan sayılarında da hissettirirken, en dikkat çekici artış kanatlı hayvan etlerinin üretiminde görülüyor.

Türkiye hayvancılıkta "kanatlandı"

Türkiye, hayvancılıkta yeniden "yükselme dönemi"ne giriyor. Bu durum kendini hayvan sayılarında da hissettirirken, en dikkat çekici artış kanatlı hayvan etlerinin üretiminde görülüyor.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 13:43
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Türkiye hayvancılıkta

ANKARA

AA muhabirinin Et ve Süt Kurumu'nun 2012 Yılı Sektör Değerlendirme Raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye hayvancılık potansiyelini 1980 yılına kadar değerlendirirken, bu yıldan sonra uygulanan tarım politikaları, ırkların yeterince ıslah edilmemesi ve yeterli miktarda ucuz ve kaliteli yem bitkisi ekilmemesi sonucu, hayvan varlığında ciddi azalmalar yaşandı. 

Ülkedeki büyükbaş hayvan sayısı 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,3, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 10,7 artış gösterdi. Yılsonu itibariyle ülkedeki sığır sayısı 14 milyon 22 bin 347, koyun sayısı 27 milyon 425 bin, keçi sayısı ise 8 milyon 357 bin başa ulaştı.

Türkiye'de son yıllarda hayvan eti üretiminde de artış gerçekleşti. Ülkede, 2005 yılında 644,9 bin ton olan büyükbaş hayvan eti üretimi 2012 yılında 801 bin ton seviyesine yükseldi. 

Türkiye'de havan eti üretiminde yıllar itibariyle en büyük artış tavuk eti üretiminde yaşandı. Ülkenin 2005 yılında bin ton olan tavuk eti üretimi, 2009 yılında 1 milyon 309,5 bin tona, 2012'de ise 1 milyon 765,8 bin tona yükseldi.

Eti az yiyoruz

Türkiye, kişi başına et tüketiminde 41 kilogramla gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldı. ABD'de bir kişi yıllık ortalama 115 kilogram et tüketirken, bu rakam Fransa'da 97, İngiltere'de 95, AB'de 71, Yunanistan'da 71, Almanya'da ise 67 kilogram olarak hesaplandı.

Türkiye'de kişi başına tüketilen 41 kilogram etin, 12 kilogramlık kısmını kırmızı et, 23 kilogramını kanatlı et, 6 kilogramını ise balık eti oluşturdu

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 13:44
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Hayvancılıkta Kanatlandı
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