Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sırada

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi.

Biçer, dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan, Küresel Girişimcilik Monitörü 2016 sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel Girişimcilik Monitörü'nün, girişimcilik ekosistemini analiz ederek, ekonomik büyüme sürecindeki etkisini tespit etmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Biçer, söz konusu araştırmanın, Türkiye'de KOSGEB öncülüğünde, Yeditepe Üniversitesinin akademik desteği ve Türk Ekonomi Bankasının (TEB) katkılarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Küresel Girişimcilik Monitörü araştırmasına katılan ülkelerin, dünya nüfusunun yüzde 69,2'sini ve dünya GSYH'sının yüzde 84,9'unu kapsadığını belirten Biçer, araştırma verilerinden bir rapor hazırladığını ve bu rapora göre dünya genelindeki girişimcilerin yüzde 55'inin, gelecek 5 yıl içinde en az bir iş kurmayı umduklarını aktardı.

Biçer, "Ortalama Toplam Erken Dönem Girişimcilik Oranı"nın, 18-64 yaşları arasındaki bireylerin yüzdesi olarak ölçüldüğünü kaydederek, "Erken dönem girişimcilik oranı, faktör odaklı ekonomilerde yüksek seviyede olma eğilimi gösterirken, ekonomik kalkınma seviyeleri yüksek ülkelerde azalış gösteriyor. Faktör odaklı ekonomilerde bu oran ortalama yüzde 17, etkinlik güdümlü ekonomilerde yüzde 14, yenilik odaklı ekonomilerde ise yüzde 9 olarak hesaplanıyor." diye konuştu.

Türkiye'de erken dönem girişimcilik oranının geçen yıl yüzde 16,1 olarak belirlendiğine dikkati çeken Biçer, Küresel Girişimcilik Monitörü büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi. Araştırmanın detaylarına değinen Biçer, geçen yıl erkeklerin erken dönem girişimcilik faaliyetine katılımında azalma görülürken, kadın girişimci oranında artış meydana geldiğini vurguladı.

Biçer, bölgesel olarak toplam erken evre girişimci faaliyet oranlarının, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'da en yüksek seviyelerde olduğuna işaret ederek, "Türkiye (yüzde 16,1) ise Asya bölgesinde yer alan Çin (yüzde 10,3), Hindistan (yüzde 10,6) ve İsrail'den (yüzde 11,3) daha yüksek girişimcilik oranına sahip. En düşük bölgesel girişimcilik oranları Avrupa'da görülürken, İtalya, Almanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu oran yüzde 5'in altında." ifadesini kullandı.