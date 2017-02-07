Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87108
ALTIN
146.986
DOLAR
3.7163
STERLIN
4.5899
EURO
3.9613
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de
İdlib'e 10 hava saldırısı
SON DAKİKA
İdlib'e 10 hava saldırısı
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
SON DAKİKA
Enflasyon 'sebze' ile beslendi

Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sırada

KOSGEB Başkanı Bi̇çer, GEM büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi.

Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sırada

KOSGEB Başkanı Bi̇çer, GEM büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi.

07 Şubat 2017 Salı 11:18
20 Okunma
Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sırada

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi.

Biçer, dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan, Küresel Girişimcilik Monitörü 2016 sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel Girişimcilik Monitörü'nün, girişimcilik ekosistemini analiz ederek, ekonomik büyüme sürecindeki etkisini tespit etmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Biçer, söz konusu araştırmanın, Türkiye'de KOSGEB öncülüğünde, Yeditepe Üniversitesinin akademik desteği ve Türk Ekonomi Bankasının (TEB) katkılarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Küresel Girişimcilik Monitörü araştırmasına katılan ülkelerin, dünya nüfusunun yüzde 69,2'sini ve dünya GSYH'sının yüzde 84,9'unu kapsadığını belirten Biçer, araştırma verilerinden bir rapor hazırladığını ve bu rapora göre dünya genelindeki girişimcilerin yüzde 55'inin, gelecek 5 yıl içinde en az bir iş kurmayı umduklarını aktardı.

Biçer, "Ortalama Toplam Erken Dönem Girişimcilik Oranı"nın, 18-64 yaşları arasındaki bireylerin yüzdesi olarak ölçüldüğünü kaydederek, "Erken dönem girişimcilik oranı, faktör odaklı ekonomilerde yüksek seviyede olma eğilimi gösterirken, ekonomik kalkınma seviyeleri yüksek ülkelerde azalış gösteriyor. Faktör odaklı ekonomilerde bu oran ortalama yüzde 17, etkinlik güdümlü ekonomilerde yüzde 14, yenilik odaklı ekonomilerde ise yüzde 9 olarak hesaplanıyor." diye konuştu.

Türkiye'de erken dönem girişimcilik oranının geçen yıl yüzde 16,1 olarak belirlendiğine dikkati çeken Biçer, Küresel Girişimcilik Monitörü büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi. Araştırmanın detaylarına değinen Biçer, geçen yıl erkeklerin erken dönem girişimcilik faaliyetine katılımında azalma görülürken, kadın girişimci oranında artış meydana geldiğini vurguladı.

Biçer, bölgesel olarak toplam erken evre girişimci faaliyet oranlarının, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'da en yüksek seviyelerde olduğuna işaret ederek, "Türkiye (yüzde 16,1) ise Asya bölgesinde yer alan Çin (yüzde 10,3), Hindistan (yüzde 10,6) ve İsrail'den (yüzde 11,3) daha yüksek girişimcilik oranına sahip. En düşük bölgesel girişimcilik oranları Avrupa'da görülürken, İtalya, Almanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu oran yüzde 5'in altında." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosgebRecep Bi̇çerKüresel Girişimcilik Monitörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı borsada ocakta 816 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi
Yabancı borsada ocakta 816 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
Enerji verimliliğinde 'Milli Eylem Planı' dopingi
Enerji verimliliğinde 'Milli Eylem Planı' dopingi
Milyoner sayısı 2016'da yaklaşık 16 bin kişi arttı
Milyoner sayısı 2016'da yaklaşık 16 bin kişi arttı
Türkiye'nin 'haritacısı' gözünü dünyaya dikti
Türkiye'nin 'haritacısı' gözünü dünyaya dikti
'Ne altın alan var ne de satan'
'Ne altın alan var ne de satan'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ