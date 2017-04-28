Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.733
DOLAR
3.5468
STERLIN
4.5960
EURO
3.8654
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...

"Türkiye gelecek dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 büyüyecek"

Moody’s, Türk ekonomisinin önümüzdeki dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

"Türkiye gelecek dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 büyüyecek"

Moody’s, Türk ekonomisinin önümüzdeki dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

28 Nisan 2017 Cuma 16:19
17 Okunma
"Türkiye gelecek dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 büyüyecek"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, “Ba1” notu ve “negatif” görünümle değerlendirilen Türkiye ile “Ba1” notu “durağan” görünüm ile değerlendirilen Rusya'nın ekonomisine ilişkin beklentilere yer verildi.

Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Lindow, her iki ülkenin de büyüme performanslarına ve yatırım ortamlarına ilişkin benzer zorluklarla karşılaştığını belirtirken, “Türkiye’nin daha büyük bir ekonomik büyüme potansiyeli mevcut. Fakat Rusya ekonomisi daha büyük ve varlıklı.” değerlendirmesinde bulundu.

Lindow, “Türkiye’de önümüzdeki dört yıl boyunca reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu Rusya için yüzde 1,5 olan beklentimizin iki katı. Bu büyüme Türkiye’nin olumlu demografisi tarafından destekleniyor.” değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, her iki ülkenin de önümüzdeki dönemde hedeflenen yapısal reformları gerçekleştirmemesi halinde, potansiyel büyümenin baskılanabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca “Türkiye daha yüksek kurumsal kapasiteye sahip. Her iki ülkenin de mali tablosu kredi gücü konumunda. Fakat Rusya’nın mali ölçütleri daha güçlü. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna’daki müdahil durumunun yarattığı gerilim uluslararası yaptırımlara neden oldu. Türkiye için ise riskler, yüksek dış finansman gereksiniminin rezervler ve kur üzerinde baskı yaratmasından kaynaklanıyor.” ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kredi Derecelendirme KuruluşuMoody’s
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı
KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı
'E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'
'E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'
Tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi
Tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu
Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ