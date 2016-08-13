Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye enerji koridoru olma yolunda

Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin doğalgaz keşiflerinin ardından Lübnan'ın da bölgede yapacağı arama çalışmalarının Türkiye'nin bölgede enerji koridoru olma hedefini güçlendireceği belirtildi.

Türkiye enerji koridoru olma yolunda

Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin doğalgaz keşiflerinin ardından Lübnan'ın da bölgede yapacağı arama çalışmalarının Türkiye'nin bölgede enerji koridoru olma hedefini güçlendireceği belirtildi.

13 Ağustos 2016 Cumartesi 16:55
750 Okunma
Türkiye enerji koridoru olma yolunda
İSTANBUL 
İngiltere Merkezli Danışmanlık Şirketi Crystol Energy'nin Üst Yöneticisi Dr. Carole Nakhle, AA muhabirine, Lübnan'da yakın zamanda arama lisanslarının verilmesiyle bölgede doğalgaz keşif ve sondaj çalışmalarının başlayacağını belirtti.



Doğu Akdeniz'deki doğalgaz keşiflerinin Türkiye'nin bölgede enerji merkezi olma hedefini güçlendirdiğini dile getiren Nakhle, "Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan petrol ve doğalgaz boru hatlarının Türkiye'den geçmesinin yanı sıra gemi taşımacılığıyla enerji transferi de boğazlardan sağlanıyor. Doğu Akdeniz'den gelecek yeni arz kaynakları Türkiye'nin bölgede enerji koridoru olma hedefine katkı sağlayacaktır." dedi.

Ülkede yapılacak keşif ve üretim anlaşmalarının onaylanmasının siyasi iradenin tavrına göre netlik kazanacağını ifade eden Nakhle, "Mevcut süreç, yeni petrol gelirleri vergi yasasına bağlı. Yoğun siyasi ayrışmayla mücadele eden Lübnan'da enerjiye ilişkin her türlü uzlaşı ve anlaşma belirtisi önemlidir." diye konuştu.

"Bölgede enerji rezervlerine ilişkin net veri yok"
Jeopolitikçi ve Stratejist Dr. Nejat Tarakçı da Gazze, Lübnan ve Suriye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) detaylı araştırma yapılmadığını ve enerji kaynakları rezervine ilişkin net bir verinin bulunmadığını kaydetti.

Lübnan ve Gazze'nin mevcut siyasi ve etnik yapısıyla bu enerji denkleminde yer almasının zor olduğunun altını çizen Tarakçı, "Şimdilik temel amaç İsrail ve Mısır gazının bir an önce dış pazarlara aktarılmasıdır." dedi.

Bunun tek yolunun bölgedeki, mezhep, din ve etnik ayrıma dayalı kadim düşmanlıkların ortadan kalkması olduğunu vurgulayan Tarakçı, Lübnan MEB'inde keşfedilebilecek enerji kaynaklarının barışa katkı sağlayacağını söyledi.

Bölgedeki enerji keşif, çıkarma, işletme ve pazarlama çalışmalarının süreci etkileyeceğini dile getiren Tarakçı, şöyle devam etti:

"Bölgeyi kaosa sokabilecek tek faktör, bölgeye yatırım yapacak dev enerji şirketleri arasındaki rekabet sonucu ülkelere verilecek kar payları olacaktır. Lübnan siyasi, etnik ve inanç bakımından çok karışık bir ülkedir. Dolayısıyla ülkenin deniz alanlarında bulunacak bir enerji kaynağı, İran'ın Hizbullah ve Suriye kanalıyla bölgede etkin olmaya çalışacağı anlamına gelebilir. Ancak ABD, Avrupa ve hatta Rusya, İran'ın bölgedeki enerji denkleminde söz sahibi olmasına izin vermeyeceklerdir. Bölgedeki gazın Avrupa’ya nakli için en ekonomik ve en güvenli güzergah Türkiye’dir. Bu bağlamda Türkiye, hem siyasi ve ekonomik istikrarı hem de hattın deniz güvenliği için yeterli deniz gücüne sahip olması yönüyle öne çıkmaktadır."

AA

Son Güncelleme: 13.08.2016 16:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEnerji- Önce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ