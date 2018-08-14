TOBB ve TÜSİAD'dan yapılan ortak açıklamada, "Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası destek olmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması önem arz etmektedir. ABD ile mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba göstermeye devam edilmeli. Gerekli önlemlerin uygulanmasıyla ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tam."