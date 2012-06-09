BATMAN (AA) - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekmeğini taştan çıkaran bir ülke olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, beraberinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Genel Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu Batman Şubesi'nce düzenlenen ''girişimcilik eğitimi'' sertifika törenine katıldı.

Kültür Merkezi'nde düzenlene törende konuşan Bakan Şimşek, eğitimini başarıyla bitiren gençleri kutlayarak, verecekleri desteklerle gençlerden bir bölümünün kendi işini kuracağını söyledi.

Rızkın 10'da 9'unun ticarette ve cesarette olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

''Toplum bünyesinde genç girişimciler kurulunun, kadın girişimciler kurulunun kurulmuş olmasını çok anlamlı buluyorum. Özellikle kadınların iş gücüne ve iş dünyasına katılımını çok önemsiyoruz. Bunu önemsediğimizin en önemli göstergesi eğitimde attığımız adımlardır. 2002 yılında Türkiye'de ilköğretimde erkek öğrenci sayısı 100 iken kız öğrenci sayısı ise 91'di. Çok ciddi bir açık vardı. Bugün çok şükür erkek öğrenci sayısı 100 iken kız öğrenci sayısı 100,4'tür. Buna Sayın Başbakanımızın eşi Emine hanımefendinin başlattığı inisiyatifler, UNESCO ve bazı sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ön ayak oldu.''

-Eğitime ayrılan bütçe-

Bakan Şimşek, Türkiye'de en büyük kaynağı eğitime ayırdıklarını belirterek, eğitime ayrılan bütçenin 10 yıl öncesine göre 5-6 kat arttığını söyledi. 10 yıl önce 11 milyar lira olan milli eğitim ve üniversitelerin bütçesinin bu yıl 56,5 milyar lira olduğunu ifade eden Şimşek, bu rakamın 60 milyar liraya doğru ilerlediğini belirtti.

Türkiye'nin ham petrol ve doğalgaz açısından çok zengin olmamasının bir şansızlık değil bir fırsat olduğunu ifade eden Şimşek, ''Bunda da bir hayır var. Türkiye ekmeğini taştan çıkaran bir ülke. Çok daha fazla çalışıyor. Verimlilik ve performans esaslı bir kültürle bu işleri götürmek zorunda'' diye konuştu.

-''204 bin 292 kişi KOSGEB'in faiz desteğinden yararlandı''-

Bakan Şimşek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilere verdiği desteklerin kendi hükümetlerinden önce 14,5 milyon lira iken, iktidarları döneminde bu desteğin 466 milyon liraya ulaştığını söyledi.

2002'den önce KOSGEB desteğinden 4 bin kişinin faydalandığını anımsatan Şimşek, bu rakamın bugün 95 bin 242 kişiye ulaştığını ifade etti. Şimşek, şöyle devam etti

''Son 10 yılda KOSGEB desteği 32 kat arttı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yeterli mi? Değil. Daha da çalışmamız lazım. Bir de KOSGEB faiz desteği var. Daha önce yoktu. Şu ana kadar 11,3 milyar liralık faiz desteği sağladık. 204 bin 292 kişi bundan yararlandı. 2010-2012 döneminde Batman'daki bin 689 şirketin yaklaşık 888'i bu desteklerden yararlandı. Geçtiğimiz hafta Meclis'te Maliye Bakanlığı'nın girişimciliğin artırılmasına yönelik çok önemli adımlar attığımız yeni bir tasarısı vardı. Bunlardan biri vergi destekleri. Özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelik ki; bu çok modern bir uygulamadır ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde de vardır. Dedik ki; 'eğer bir fon kurulur ve şirketlere girişim sermayesi olarak kaynak aktarılırsa bu aktarılan kaynak kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahından düşürülür'. Diyelim ki; bir işletmeye parayı koydunuz, başarılı oldunuz, sonra oradan bir kazanç elde ettiniz. Onda da vergiden muaf tutuyoruz. Dünyanın en iyi uygulamalarını örnek alarak çok önemli bir adım attık. Büyük tecrübeler ve bir miktar sermaye edinmiş, yeni şirketlerde tecrübesini ve parasını kullanmak isteyen birisi çıkarsa biz buna 'melek yatırımcı' diyoruz. Bunda da da yüzde 75 ila 100 arasında vergi matrahından sermayeyi düşürmesine imkan sağlıyoruz. Kazancını da vergiden istisna tutuyoruz. Yani dünyada var olan çok etkin girişimcileri ve yeni kurulmuş şirketleri desteklemek için önemli adımlar atıyoruz.''

-''Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 85'i ilk 5 yılda kayboluyor''-

Bakan Şimşek, genç ve kadın girişimcilerin yanında olduklarını, gençlerin ve kadınların istihdamı için 2008'den itibaren çok güçlü adımlar attıklarını söyledi.

Kadınların istihdam edilmesi halinde 5 yıl boyunca sosyal güvenlik primi almayacaklarını söylediklerini hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu:

''Sosyal güvenlik primi yüzde 19,5'e tekabül ediyor. Çok ciddi bir avantaj. Gençlerimiz için de benzer bir uygulamaya geçtik. Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 85'i ilk 5 yılda kayboluyor. Yüzde 95'i ise ilk 10 yılda kayboluyor. Bunları engellemek için bir yandan destekler veriyor, bir yandan da yeni model mekanizmaları devreye sokuyoruz. Yeni bir teşvik sistemi açıkladık. Bu teşvik sisteminde bu bölge için aşağı yukarı hiçbir vergi istemiyoruz. Üstüne para da veriyoruz. Hep birlikte Batman'ı bölgemizi ve ülkemizi ayağa kaldırmalıyız. Bunun için de Batman'ın algısını hep birlikte değiştirmeliyiz.

Avrupa Birliği'nde öyle ülkeler var ki her 100 gençten 50'si işsiz. Bizim nüfusumuz onlar gibi yaşlı olsa son 4 yılda yarattığımız istihdam ile işsizlik neredeyse yok olacak. Biz 2007 yılından bu yana 3,7 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye önemli dış şoklarla karşı karşıya. AB en büyük pazarımız. AB'de de sıkıntılar var ve bunlar günü birlik sıkıntılar değil. Çok köklü ve derin sıkıntılar maalesef bizi etkiliyor. Ama Türkiye'nin geleceği parlak. Bizim genç girişimcilerimiz var. Ben inanıyorum ki başaracağız.''

Şimşek, geçen yıl 25 yaş üstü nüfusun okulda geçirdiği sürenin 6,5 yıl olduğunu ifade ederek, ''Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun okulda geçirdiği süre orta okuldan terk. 'Bunu değiştirelim' dedik. Şimdi minimum 12 yıla çıkıyor. Bu, kaynak gerektiriyor. Kaynağı ortaya koyacağız. Okul öncesi eğitim ile birlikte bu 13-14 yıla çıkacak. 6,5 yıllık bir eğitimle biz yarışta buradayız. Ben inanıyorum ki; önümüzdeki 20-40 yılda bu yarışın çok daha güzel bir noktasında olacağız. Huzurumuz olsa inanıyorum Batman'da işçi bulmak zor olacak, ama bir kurşunla huzurumuz kaçacak'' dedi.

-''Genç nüfus oranı Batman'da yüzde 19''-

Vali Ahmet Turhan ise genç nüfus oranının Türkiye'de yüzde 30 iken Batman'da yüzde 19 olduğunu belirtti.

Gençlere iş ve aş bulunması gerektiğini ancak her gence fabrika kuracak durumda olmadıklarını ifade eden Turhan, ''Onlara meslek edindireceğiz. İşte genç girişimciler bunu yapıyor. Batman eğitimle ve yatırımla gündeme gelecek. Yatırımcı memleketini seviyor, para kazanmak istiyor, boğazdaki yalısında rahat uyumak istiyorsa, Güneydoğu'ya yatırım yapmalı'' dedi.

Törende, genç girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimcilere sertifikaları da verildi.