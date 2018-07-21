Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125
KPSS yarın yapılacak
KPSS yarın yapılacak
Adli tatil bugün başlıyor
Adli tatil bugün başlıyor
'kişiye özel alçı'
'kişiye özel alçı'
Pilot adayları eğitime başladı
Pilot adayları eğitime başladı
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda 2 yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı" dedi

Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda 2 yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı" dedi

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:16
0 Okunma
Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, e-Devlet ile ilgili ölçümleme çalışmaları içinde en çok bilinen ve takip edilen çalışmanın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi olduğunu söyledi. 

İki yılda bir yapılan ölçümlemelerin 3 alt endeksin eşit ağırlıklı ortalaması ile hesaplandığını belirten Turhan, söz konusu üç alt endeksin "Çevrimiçi Hizmet Endeksi", “Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi" ve "İnsan Kaynağı Endeksi" olduğunu anlattı.

Turhan, tüm alt endekslerde Türkiye'nin hızlı bir büyüme gösterdiğine işaret ederek, "Ülkemiz ölçeğinde e-Devlet çalışmaları yeni gelişen teknolojiler ve küresel yaklaşımlar yakından takip edilerek Haberleşme Genel Müdürlüğümüz tarafından '2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı' çerçevesinde yürütüldü. Bu noktada da hızlı bir yol alındı." diye konuştu.

Bakan Turhan, özellikle son 1,5 yılda, bürokrasinin azaltılması yol haritası kapsamında dijital hizmetlerin belirlenmesi, e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu ve süreçlerin koordinasyonuna yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Bu yıl sonuna kadar tüm dijital hizmetlerin e-Devlet Kapısı'ndan sunulması hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığına dikkati çeken Turhan, "Bu süreçte, 4 defa Bakanlar Kurulunda gerçekleşen ilerlemelere ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlıklarımızın, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve bilgi işlem başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın üst düzey temsilcilerinin katıldığı 25'e yakın koordinasyon toplantısı yapılmış, bin 600'ün üzerinde hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir." diye konuştu.

"Çevrimiçi hizmetlerde 6 yılda 53 sıra birden yükseldik"

Turhan, e-Devlet Stratejisi kapsamında hareket edilmesinin sonuçlarının BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde de görüldüğüne işaret ederek, endekse göre, Türkiye'nin e-Devlet konusunda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde, Türkiye'nin 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktığına dikkati çeken Turhan, "Ülkemiz 15 sıra birden yükseldi ve e-Devlet gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler arasında yer aldı. Çalışmada en büyük artış çevrimiçi hizmetler endeksinde oldu. Çevrimiçi Hizmetlerde ise 68'inci sıradan 29'uncu sıraya çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2012'de söz konusu listede 80'inci sırada olduğunu anlatan Turhan, 2014 yılında 71, 2016 yılında ise 68'e çıkıldığını söyledi.

Çevrimiçi hizmetlerde ise 2012'de Türkiye'nin 82'nci sırada olduğunu belirten Turhan, "6 yılda bu noktada tam tamına 53 sıra birden yükselerek dünyanın ilk 29 ülkesi arasına girdik." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit TurhanE-Devlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketicilere kartlı alışverişlerde 'komisyon' uyarısı
Tüketicilere kartlı alışverişlerde 'komisyon' uyarısı
Protesto edilen senet sayısı yılın ilk yarısında azaldı
Protesto edilen senet sayısı yılın ilk yarısında azaldı
TİM Başkanı Gülle'den 'ihracat' açıklaması
TİM Başkanı Gülle'den 'ihracat' açıklaması
TESK'ten 'sahte altın' uyarısı
TESK'ten 'sahte altın' uyarısı
"Konut satışlarını düşük faiz ve kampanya artırdı"
"Konut satışlarını düşük faiz ve kampanya artırdı"
Bebe ve çocuk konfeksiyonu yeni pazarlara yelken açtı
Bebe ve çocuk konfeksiyonu yeni pazarlara yelken açtı
İslam Kalkınma Bankasına yeni marka kimliği
İslam Kalkınma Bankasına yeni marka kimliği
Tescilli "Diyarbakır Karpuzu"nda hasat sevinci
Tescilli "Diyarbakır Karpuzu"nda hasat sevinci
'Değerini verebilecek birini bulabilirsek, her firma satılabilir'
'Değerini verebilecek birini bulabilirsek, her firma satılabilir'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ