Türkiye dünyaya örnek oldu

5. Astana Ekonomik Forumu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Astana'da başladı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ekonomik krize rağmen yakaladağı büyüme performansı ile tüm dünyanın ilgisini çektiğini söyledi.

''Türkiye yaşanan küresel ekonomik krize rağmen yakaladığı büyüme performansı ile dünyaya örnek olmuştur'' diyen Nazarbayev, Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Yaşanan ekonomik krizlerin G-20 gibi yapılar içinde açık ve şeffaf bir şekilde tartışılma ve çözülme şansının bulunmadığını, sorunların çözümü için bunun daha geniş bir platformda konuşulması gerektiğini anlatan Nazarbayev, ''Küresel ekonomik krizlerin önlenmesi çıkan problemlerin acil olarak çözülmesi için G-Global kurulmalıdır'' dedi.

G-Global ile küresel sorunların daha geniş bir perspektifte tartışılması imkanın doğacağını anlatan Nazarbayev, bunun bir an önce hayata geçirilmesini istedi.