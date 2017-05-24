Türkiye dünyanın 8'inci büyük piliç eti üreticisi

ANTALYA - Türkiye, 2016 yılındaki 1 milyon 958 bin tonluk piliç eti üretimiyle dünyanın 8'inci büyük üreticisi konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016 sonu itibarıyla dünyada toplam 89 milyon 548 bin ton piliç eti (ayak hariç) üretildi.

En büyük piliç eti üreticisi 18 milyon 283 bin tonla ABD oldu. ABD dünya piliç üretiminin yüzde 20,4'ünü gerçekleştirdi.

ABD'yi, 13 milyon 605 bin tonla Brezilya, 12 milyon 700 bin tonla Çin, 11 milyon 70 bin tonla Avrupa Birliği, 4 milyon 200 bin tonla Hindistan, 3 milyon 750 bin tonla Rusya, 3 milyon 270 bin tonla Meksika ve 2 milyon 100 bin tonla Arjantin takip etti.

Türkiye 1 milyon 958 bin tonluk piliç eti üretimiyle dünyanın 8'inci büyük üreticisi. Türkiye'yi, 1 milyon 780 bin tonla Tayland ve 1 milyon 640 bin tonla Endonezya izledi.

Türkiye'de kanatlı eti üretimi

Türkiye'de 1990 yılında 162 bin 569 ton düzeyinde bulunan piliç eti üretimi 2000 yılında 662 bin 96 tona, 2010 yılında 1 milyon 419 bin tona, 2016 sonunda da 1 milyon 958 bin tona ulaştı. Piliç eti üretimi 1990-2016 yıllarında 12 kat, 2000-2016 yılları arasında 3 kat artış gösterdi.

Türkiye kişi başına düşen kanatlı eti tüketimi 2016 yılında 23,24 kilogram oldu.