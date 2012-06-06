Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral, son bir yılda 104 farklı ülkeye 448 ticaret ve yatırım heyeti düzenlediklerini belirterek, ''Bu heyetlere 7 bin 500 Türk işadamı katıldı. Aynı zamanda 140 ülkeden 550 heyet ile 11 bin yabancı iş adamı Türkiye'de misafir edildi'' dedi.

Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) destekleriyle düzenledikleri ''Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü 2012'' programının gala yemeğinde konuşan Meral, TUSKON çatısı altında 7 federasyon ve 172 işadamları derneğinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu derneklere 43 bin işadamı ve 100 bin firmanın üye olduğunu belirten Meral, ''Kurulduğundan bugüne kadar istikrarlı bir şekilde büyüyen TUSKON, günümüzde Türkiye'nin en yaygın ve en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu olmuştur. Washington, Brüksel, Moskova ve Pekin'de temsilcilik ofislerimiz ve 130 ülkede yerel iş ortaklarımız mevcuttur. TUSKON bu yönüyle sadece Türkiye'de değil, küresel iş dünyasındaki en önemli iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından birisi konumundadır'' diye konuştu.

Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde işadamlarının bir araya gelmesini sağlayan iş zirveleri, ticaret ve yatırım heyetleri gibi faaliyetler düzenlediklerini anlatan Meral, ''TUSKON, son bir yılda 104 farklı ülkeye 448 ticaret ve yatırım heyeti düzenledi. Bu heyetlere 7 bin 500 Türk işadamı katıldı. Aynı zamanda 140 ülkeden 550 heyet ile 11 bin yabancı iş adamı Türkiye de misafir edildi'' şeklinde konuştu.

Meral, TUSKON tarafından ilki 2006'dan bugüne kadar gerçekleştirilen 23 ticaret köprüsü programına 25 binden fazla yabancı ve 40 bine yakın Türk işadamının katıldığını ifade eden Meral, ''Tahminlerimize göre ticaret köprüsü programlarında bugüne kadar milyarlarca dolarlık ticaret hacmi oluşturuldu. Sektörel formatta düzenlediğimiz, Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü 2012 programı, inşaat, inşaat malzemeleri, mobilya, ev tekstili alanlarında 130 ülkeden bin 470 iş insanı ile bin 200 Türk iş insanını buluşturarak, 25 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesine öncülük edecektir'' bilgisini verdi.

Meral, ''Hem gerçekleştirilen ticaret köprüsü etkinlikleri hem de sonrasında düzenlenen ticaret ve yatırım heyetleri sayesinde başta Afrika ve Avrasya olmak üzere pek çok ülkede üyelerimiz tarım, hayvancılık, gıda, madencilik, inşaat, mobilya, plastik, enerji, demir çelik gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdi'' dedi.

Meral, Ticaret Köprüsü programlarının artık tüm dünyada tanınan bir marka haline geldiğini vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, Türkiye'nin düşünce düzlemini stratejik planlarla, inovasyon, AR-GE ve tasarımla genişlettiğini dile getirdi.

''Türkiye hem gideceği limanı ve rotasını biliyor, hem de rüzgar gemimizden tarafa esiyor'' diyen Büyükekşi, yeni ufuklara yelken açarken sağlam bir rota üzerinde yol aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2011 yılında yüzde 8,5 büyüdüğünü hatırlatan Büyükekşi, ''Dünyada Çin'den sonra G-20 ülkeleri arasında büyümede ikinci oldu. Türkiye yakaladığı istikrar, güven, üretken ve yeniliklere açık iş ortamı ile finans ve yatırımın çekim merkezi oldu. İhracatını ve ihraç pazarını çeşitlendirerek artıran Türkiye, artık kendisini 'muasır medeniyet' seviyesine çıkaracak ekonomik modeli tamamlamak üzere'' değerlendirmesini yaptı.

Büyükekşi, Türkiye'nin büyümesiyle, ihracatıyla, yeni istihdam olanaklarıyla çok başarılı bir yıl geçirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Bu başarının ardında istikrarlı bir hükümet, başarılı girişimciler ve aktif ihracatçılarımız yer aldı. Dinamik ihracatçılarımız yeni topraklara açıldı, ihraç pazarını çeşitlendirdi. İhracat artık büyümenin motoru haline geldi. 2012 yılında da ihracatımız hız kesmeden devam ediyor.

Yılın ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 10,3 artışla 60 milyar dolara yaklaştı. 2012 için belirlediğimiz 150 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Dünya ekonomilerindeki zorlayıcı koşullara rağmen bu başarılara imza atmamız, bize çalışma gücü aşılıyor.''

Büyükekşi, 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin, dünya ihracatından alınan payı 11 yılda 2'ye katlayarak ilk 20 ihracatçı ülke arasına girilmesi demek olduğunu da sözlerine ekledi.

