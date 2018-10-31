Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
215.360
DOLAR
5.5028
STERLİN
7.0030
EURO
6.2474
Derbide gözler kalecilerde
Derbide gözler kalecilerde
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü,...
Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan çift...

Türkiye'deki otellerin dolulukları arttı

TÜROB'un Eylül 2018 Ülke Performans Raporu'na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 oldu.

Türkiye'deki otellerin dolulukları arttı

TÜROB'un Eylül 2018 Ülke Performans Raporu'na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:46
0 Okunma
Türkiye'deki otellerin dolulukları arttı

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Eylül 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 oldu.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü, Türkiye genelinde sonbaharın ilk ayına, doluluklarda hafif artışla girdi. İstanbul’da doluluklarda düşüş yaşanmasına karşın fiyatların yükselmesi memnuniyetle karşılandı.

Fiyatlardaki artışın Avrupalı turistlerin geri dönüş sinyali olarak yorumlanabileceği ve son dönemde Orta Doğu kökenli turistlerin domine ettiği İstanbul turizminde pazar çeşitlenmesinin yeniden başladığı görüldü.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Eylül 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 olarak kaydedildi. Ocak-Eylül 2018 döneminde ise doluluklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak yüzde 66,8 olarak gerçekleşti.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Eylül 2018’de yüzde 0,2 düşüşle 76,2 avroya gerilerken, 9 aylık dönemde yüzde 5,1 artışla 72,1 avroya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) Eylül 2018’de yüzde 0,6 artışla 53,9 avro, 9 ayda yüzde 17,4 artışla 48,2 avro oldu.

İstanbul’da doluluk düştü, fiyat arttı 

İstanbul'un Eylül 2017’de yüzde 77,6 olan doluluk oranı, Eylül 2018'de yüzde 2,2 azalarak yüzde 75,9 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 91,3 avro ile 2017'ye göre yüzde 6,5 artış gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 4,1 artış yaşandı ve 69,3 avro oldu. Ocak-Eylül 2017’de yüzde 62,1 olan doluluk oranı, Ocak-Eylül 2018’de yüzde 71,4’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 76 avrodan 82,6 avroya, odabaşı elde edilen gelir 47,2 avrodan 58,9 avroya yükseldi.

Antalya’da doluluk arttı, fiyat düştü 

Antalya’da Eylül 2018 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artarak yüzde 75,1 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 85,57 avro ile Eylül 2017'ye göre yüzde 6,5 düşüş gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 6,1 artış kaydedildi ve 64,2 avro olarak ölçüldü. Ocak-Eylül 2017’de yüzde 59,9 doluluk oranı Ocak-Eylül 2018’de yüzde 66,7’ye, ortalama günlük satılan oda bedeli 83,5 avrodan 85,9 avroya, odabaşı elde edilen gelir 50 avrodan 57,3 avroya yükseldi.

"9 ayda en yüksek doluluk artışı Türkiye'de"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, şunları kaydetti:

"9 aylık dönemde Türkiye, doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ilk ülke olurken, odabaşı elde edilen gelirde Rusya’dan sonra geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke oldu. Buna karşılık Avrupa ortalamasına ulaşamadık. 9 aylık dönemde Avrupa ülkeleri arasında ortalama doluluklar yüzde 73, ortalama günlük satılan oda bedeli 112,4 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 82 avro oldu. Türkiye'nin 9 aylık dolulukları ortalama yüzde 66,8, ortalama günlük satılan oda bedeli 72,1, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 48,2 avro oldu. Bu yıl ülkemizde hızlı artışlara rağmen 9 aylık dönem itibarıyla doluluklarda ve fiyatlarda Avrupa ortalamasını henüz yakalayamadık."

Bayındır, İstanbul’da doluluk düşüşüne karşın fiyat artışları gerçekleşmesinin pazarın yeniden çeşitlenmeye başlamasının işareti olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler BirliğiTÜROB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Susam ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Susam ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kadınların iş gücüne katılma oranı artıyor
Kadınların iş gücüne katılma oranı artıyor
"Faiz oranlarında aşağı yönlü bir seyir var"
"Faiz oranlarında aşağı yönlü bir seyir var"
Gıda fiyatlarındaki spekülasyona yakın takip
Gıda fiyatlarındaki spekülasyona yakın takip
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
'İmar Barışı'nda başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
'İmar Barışı'nda başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Elektrik üreticilerinin gaz fiyatına indirim
Elektrik üreticilerinin gaz fiyatına indirim
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ