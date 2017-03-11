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Türkiye'de spot doğalgaz piyasası kurulacak

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda spot doğalgaz alım satımının yapılacağı bir piyasa kurulacak

Türkiye'de spot doğalgaz piyasası kurulacak

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda spot doğalgaz alım satımının yapılacağı bir piyasa kurulacak

11 Mart 2017 Cumartesi 11:22
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Türkiye'de spot doğalgaz piyasası kurulacak

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde doğalgaz alım satımının yapılacağı bir piyasa kurulacak.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, doğalgaz ticaretinin yapılacağı elektronik platformun kurulmasını öngören "Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği", son Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Söz konusu yönetmelikle, doğalgaz fiyatı objektif ve şeffaf koşullar altında belirlenebilecek. Ticareti yapılacak doğalgazın daha rekabetçi bir piyasada fiyatlanması sağlanacak. Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin doğalgazı da kurulacak spot piyasada fiyatlanacak.

Piyasanın hayata geçmesiyle birlikte ticari işlem derinliği ve ticarete konu gaz miktarının da artması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazEpdkEPİAŞ
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