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Türkiye'de kişi başına 5,5 gram altın düşüyor

TCMB, 436 ton altın rezerviyle merkez bankaları arasında 11. sırada yer alırken Türkiye'de kişi başına düşen altın miktarı 5,5 gram olarak hesaplandı.

Türkiye'de kişi başına 5,5 gram altın düşüyor

TCMB, 436 ton altın rezerviyle merkez bankaları arasında 11. sırada yer alırken Türkiye'de kişi başına düşen altın miktarı 5,5 gram olarak hesaplandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:03
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Türkiye'de kişi başına 5,5 gram altın düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 436 ton altın rezerviyle merkez bankaları arasında 11. sırada yer alırken Türkiye'de kişi başına düşen altın miktarı 5,5 gram olarak hesaplandı.

Dünya Altın Birliği, Dünya Bankası ve ülkelerin istatistik kurumlarından derlenen bilgilere göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında İsviçre, haziran ayı itibarıyla merkez bankasında bulunan yaklaşık bin 40 ton altın rezervinden kişi başına düşen 123,5 gram altınla dünyada ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi kişi başına 49 gram altınla Lübnan, 41,1 gramla Almanya, 40,4 gramla İtalya ve 37,1 gramla Portekiz izledi.

Merkez bankalarında bulunan altın rezervlerine göre, Yemen kişi başına düşen 0.06 gram altınla son sırada yer aldı. Bu ülkenin önünde Bangladeş 0,09 gram, Nijerya ve Kolombiya 0,12 gram, Myanmar 0,14 gram altınla sıralandı.

TCMB 436 ton altın rezerviyle ülkelerin merkez bankaları arasında 11. sırada yer aldı.

Türkiye'de kişi başına düşen altın miktarı ise 5,5 gram olarak hesaplandı.

Toplam altın rezervinde ABD ilk sırada

Dünya Altın Birliğinin raporuna göre, merkez bankalarındaki toplam 33 bin 425 ton altın rezervinden 10 bin 785 tonu Avrupa'da bulunuyor.

ABD, 8 bin 133 ton altınla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3 bin 377 tonla Almanya, 2 bin 451 tonla İtalya, 2 bin 435 tonla Fransa ve bin 84 tonla Çin takip ediyor.

"Ziynet amaçlı altın ekonomiye kazandırılamıyor"

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa Necat Coşkun, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, merkez bankalarının ABD'nin sıfır riskli görünümü sebebiyle uzun vadeli Amerikan hazine kağıtlarını tercih ettiğini fakat altının da rezerv olarak tutulan değerli bir metal olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yastık altında bulunan altın miktarında, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle ilk sıralarda bulunduğuna işaret eden Coşkun, "Halkın elindeki altın miktarı tahmini olarak bilinen bir büyüklüktür. Türkiye'de yatırım ve ziynet amaçlı saklanan bu altın ekonomiye kazandırılamıyor." dedi.

AA

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