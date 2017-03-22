'Türkiye'de gayrimenkul 20 yıl daha kazandırır'

İSTANBUL - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mart ayından sonra konut fiyatlarında artış yaşanabileceğine işaret etti.

Elmas, "Talep çoksa arz da bir miktar kısıtlıysa fiyat çok artar ama talep yüksek arz da yüksek ise yani talebi karşılamaya yönelik bir arz varsa o zaman fiyatlar daha az yükselir." bilgisini verdi.

"Konut son 10 yıldır her şeyden daha çok para kazandırdı"

Altan Elmas, Sur Yapı olarak kendilerinin de gayrimenkul sertifikası çıkarmayı düşündüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Geçen sene de çıkarmayı düşünmüştük fakat mevzuattan kaynaklanan engeller karşımıza çıkmıştı, yapamamıştık. O engeller kaldırıldı diye biliyorum, arkadaşlar çalışıyor üzerinde. Sertifikanın önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Gayrimenkul sektörünün ileriye dönük gücünü artıracak, talebi yükseltecek bir zemin oluşturacak. Şu anda İstanbul'da 250 bin liranın, Anadolu'da da 150 bin liranın altında daire yok."

Konutun son 10 yıldır her şeyden daha çok para kazandırdığına dikkati çeken Elmas, "Türkiye'nin dinamiklerine bakılırsa gayrimenkul 20 yıl daha kazandırır. Yapı stokumuz yani içinde oturulmaması gereken konutlar çok eski. Türkiye'de 6 milyonun üzerinde konut oturulmaması gereken seviyede. Senede en iyi ihtimalle 300 binini yıkıp yapabiliyoruz. Daha 300 bine erişemedik, yapabilsek diye düşünüyoruz. Bu da 20 sene yapıyor. İstanbul da bunun aşağı yukarı 5'te 1'i seviyesinde. Bizim gerçeğimiz bu." yorumunu yaptı.