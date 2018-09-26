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Türkiye'de fuarlar hız kesmiyor

Türkiye gelecek yıl savunmadan tekstile, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün sergilendiği fuarlara ev sahipliği yapacak. 2019'da 128'i uluslararası olmak üzere 465 fuar düzenlenecek.

Türkiye'de fuarlar hız kesmiyor

Türkiye gelecek yıl savunmadan tekstile, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün sergilendiği fuarlara ev sahipliği yapacak. 2019'da 128'i uluslararası olmak üzere 465 fuar düzenlenecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:23
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Türkiye'de fuarlar hız kesmiyor

Türkiye, gelecek yıl savunmadan tekstile, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok sektörle ilgili fuarlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 2019 yılı Fuar Takvimi belirlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde gelecek yıl tekstilden giyime, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün sergilendiği 128'i uluslararası olmak üzere 465 fuarın yapılmasına izin verildi.

Gelecek yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında olacak. Şubatta 62, martta 67, nisanda 76 fuar gerçekleştirilecek. Eylülde 38, ekimde 76, kasımda da 54 fuar düzenlenecek.

Fuarların 211'i İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul'u 43 fuarla İzmir, 28 fuarla Ankara, 23 fuarla Bursa, 20 fuarla Antalya, 15 fuarla Adana ve 12 fuarla Konya izleyecek.

Tarım ve hayvancılık konusunda 59 fuar düzenlenecek. Bu sektörleri, 31 fuarla inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konuları izleyecek. Gıdada 26, mobilyada 19, kitap ve süreli yayınlarda 19 fuar yapılacak.

Ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları birçok sektörde gözlerin Türkiye'ye çevrilmesini sağlayacak. Uluslararası katılımın yanı sıra savunma sanayisinde yerli ve milli ürünlerin vitrine çıkacağı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) ziyaretçilerin ilgi odağında olacak.

Kara, deniz, havacılık ve uzay, ulaşım, levazım malzeme araç ve gereçleri, lojistik destek faaliyetleri ve güvenlik alanlarında katılımcı ağırlayacak olan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gelecek yıl, 16. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2019), SHOEXPO İzmir 45. Ayakkabı ve Çanta Fuarı, IFEXPO 14. Uluslararası İstanbul Dış Giyim, İç Giyim, Çorap, Denim, Spor Giyim, Abiye Fuarı, EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2019 ile 4. BIOTECNICA Uluslararası Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı da yakından takip edilecek fuarlar arasında yer alacak.

Konya ve İnegöl'de düzenlenecek tarım fuarları da bu sektöre yönelik yeniliklerin sergilenmesi açısından önem taşıyacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOBBFuar
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