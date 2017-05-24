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Türkiye'de büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz

EBRD Türkiye Direktörü Marquet, "Türk ekonomisinin geçen yıl büyümesi oldukça iyiydi. Hükümetin yapısal reformlar konusunda doğru kararları alması halinde büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz

EBRD Türkiye Direktörü Marquet, "Türk ekonomisinin geçen yıl büyümesi oldukça iyiydi. Hükümetin yapısal reformlar konusunda doğru kararları alması halinde büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:41
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Türkiye'de büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz

WASHINGTON -  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, Türk ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyümesinin şartlar göz önüne alındığında oldukça iyi olduğunu belirterek, "Hükümetin yapısal reformlar konusunda doğru kararları alması halinde büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Marquet, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Türk Konseyi'nin (ATC) Washington’da düzenlenen 36. Yıllık Konferansı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Türk ve Amerikalı özel sektör temsilcisini bir araya getiren konferansı faydalı bulduğunu ifade etti.

ABD'nin Türkiye için çok önemli bir partner olduğunu, Ford ve General Electrics gibi Türkiye'de faaliyet gösteren birçok Amerikan şirketi bulunduğunu hatırlatan Marquet, mevcut ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisinin son dönemde yavaşlamasına karşın büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Marquet, "Türk ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyümesi, şartlar göz önüne alındığında oldukça iyiydi. Biz hükümetin yapısal reformlar konusunda doğru kararları alması halinde büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz." dedi. 

"Şirket tahvillerinin vadesi yakında 5 yıla çıkacak" 

EBRD Türkiye Direktörü Marquet, EBRD’nin Türkiye'deki sermaye piyasalarını desteklemek için Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu satın aldığını hatırlatarak, Borsa İstanbul’a yapılan yatırımın, yeni teknoloji ve yeni ürünler getirerek Türkiye’deki varlık piyasasının hacmini büyütmeyi amaçladığını kaydetti.

Yatırımcı gibi davranarak Türk şirketlerinin TL cinsinden çıkardıkları tahvilleri satın aldıklarını belirten Marquet, "Yatırımcı rolümüz, Türk şirketlerinin tahvillerinin vadesinin uzamasına vesile oldu. Geçmişte Türk şirketleri sadece 12 ya da 18 aylık tahvil ihracı yapabiliyordu. Desteğimizle birlikte bu süre 4 yıla kadar çıktı ve yakında 5 yıla ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AA

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